Slavko Pregl in knjiga, ki je ostala z mano

Leta 1976 sem dobila knjigo s trdimi platnicami in očetovim posvetilom. »Taji, ko bo tudi sama znala brati.« Knjiga je bila Odprava zelenega zmaja Slavka Pregla, izšla je le nekaj mesecev prej. Bob, Miha, Pipi, Andrej in seveda Old punca so iz knjige skočili tudi na male ekrane. FOTO: Promocijsko gradivo Kmalu sem znala prebrati imena glavnih junakov: Bob, Miha, Pipi, Andrej in seveda Old punca. Potem so se pred mano počasi začeli odpirati stavki, posamezne črke so postale zgodba in nekega dne sem ugotovila, da berem čisto sama – in da me zanima, kaj se bo zgodilo naprej. Preglovi junaki so stanovali v blokih kot jaz, nosili kavbojke kot jaz in pili malinovec kot jaz. Bil je to svet, v katerem je bil glavni gospod hišnik, bali so se miličnikov, mame so kričale z balkonov k večerji, ...