Tatiči na plaži

Tako kot ribiškim ladjam sledijo jate galebov, turistom med sezono na obalo sledijo žeparji in tatiči vseh sort. Na hrvaškem spletnem portalu Morski.hr so poročali, da so reški policisti obravnavali 54-letnega Bolgara, ki je na eni od plaž odtujil nahrbtnik. Poleg denarnice in mobitela je bil oškodovanec ob športne copate in malenkosti v skupni vrednosti 1100 evrov. Bolgara so priprli, ukradeno blago pa vrnili srečnemu oškodovancu.

Od nekdaj me je čudila lahkotnost, s katero ljudje na polnih plažah zaupajo poštenju neznancev in se brezskrbno predajo morskim užitkom, medtem ko njihov nahrbtnik sameva med množico ljudi. Razen lastnika in morda še kakega pozornejšega kopalca nihče ne ve, čigav je nahrbtnik, ki si ga mimoidoči lopov ravnokar nonšalantno daje na hrbet.

To me je spomnilo na vroč dan pred mnogimi leti, ko smo z ekipo potapljaških prijateljev obtičali v obalnem kraju na jugu Turčije. Do kopanja nam ni bilo, smo pa nahrbtnikom privoščili ležalnika pod senčnikom na napol prazni plaži, sami pa se odvlekli čez cesto na pivo.

Zatopili smo se v plehke pogovore o mimoidočih damah, ves čas pa z enim očesom opazovali lokalne mladiče, ki so se smukali okoli naše na videz zapuščene prtljage. Občasno se je kak opogumil in poskušal odpreti nahrbtnik – in kot raketa točo ga je odgnala sočna balkanska kletvica z našega omizja.

Po enem od teh poskusov je skupina tatičev stekla v morje. Čez nekaj minut se je kakih sto metrov od plaže eden izmed njih utapljal.

Molče in cinično smo občudovali izvirno taktiko za odvračanje pozornosti od naše lastnine, eden od prijateljev, sicer reševalec iz vode, pa je dojel, da fant ne blefira, in odplaval, da bi rešil utapljajočega se najstnika. Seveda smo mu pomagali in slabega plavalca zvlekli na suho. Oštir nas je nagradil z novo rundo efesa, nesojeni tatiči, naši novi prijatelji, pa z brezplačnim varovanjem nahrbtnikov.