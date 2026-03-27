Teater je magija

Pred 65 leti je Mednarodni gledališki inštitut, ki deluje pod okriljem Unesca, 27. marec razglasil za svetovni dan gledališča. Želeli so spodbuditi mednarodne izmenjave podatkov in znanja, povezanega z gledališko umetnostjo, in tako utrjevati mir med narodi sveta. Teater miru na svetu (še) ni zmogel doseči.

Ne znam si predstavljati, da bi katerega od »old boysov« ganila predstava Boško in Admira, po kateri sem se počutila, kot bi me nekdo boksnil v trebuh. V Slovenskem mladinskem gledališču sem si pred kratkim ogledala Umetnost življenja: Umor na podeželju o nasilju nad ženskami. Ko so igralke v občinstvo začele metati umetne dojke, je bilo zgolj za sekundo vse skupaj videti smešno. Osrednja nit predstave je nadvse resna, vendar dvomim, da bi se nad njo zamislili orbáni, netanjahuji in pelicoti.

Gledališče je zame nekaj magičnega. Odkar sem kot gimnazijka v Novi Gorici gledala Plešasto pevko, me teater preprosto – ima. Med bivanjem na Kitajskem sem si ogledala operno predstavo. Ničesar nisem razumela, pa vendar uživala v ljubezenski zgodbi – toliko mi je bilo jasno – ki se je dogajala pred menoj. Kamor koli grem, poskušam obiskati vsaj eno knjigarno in gledališče.

Nazadnje me je v SNG Nova Gorica presunila pripoved o Kajuhu. Šele nekje na sredi sem ugotovila, da je France iz predstave pravzaprav pesnik Balantič. V tistem trenutku sem se počutila, kot bi mi telo prestrelila puščica spoznanja. Takih občutkov si želim v teatru – da se predstava gledalca dotakne. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa si ne morem naslikati pred oči, kako sedi v loži in uživa v operni ali baletni predstavi.

Gledališče morda ne bo nikoli rešilo sveta, rešuje pa s sleherno predstavo, amatersko in profesionalno, po malem vsakega od nas. In tako na neki način pravzaprav rešuje ves svet.