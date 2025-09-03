Lani zgodaj spomladi sem v Londonu, na ulici New Bond Street, fotografirala prijatelja Andreja pred ikonično rdečo telefonsko govorilnico, ki jo je v dvajsetih zasnoval arhitekt sir Giles Gilbert Scott, in pomislila, kolikokrat sem v takšnih, v svojih dvajsetih, telefonirala na penije, kovance, ko sem se s potepanja po najljubši prestolnici na hitro javljala »sijajno sem, naj vas prav nič ne skrbi«.

Na vse to me spomni tudi roman italijanske pisateljice Laure Imai Messina, ki se je preselila na Japonsko, Telefon v vetru, ki je izšel pri založbi Vida, imenitno pa ga je prevedel Luka Novak.

Zgodbo navdihuje kraj, ki resnično obstaja, in to na severovzhodu Japonske, v prefekturi Ivate. Nekega dne je neki mož tam namestil telefonsko govorilnico na vrtu hiše ob vznožju Kudžira-jame, imenovane Kitova gora, čisto blizu mesta Ocuči, enega od krajev, ki jih je cunami 11. marca 2011 najbolj prizadel.

Notri je star črn telefon, ki ni povezan, a nosi glasove v veter. Na tisoče ljudi se vsako leto poda tja na romanje, da bi spregovorili v slušalko in prenesli svoja sporočila ljubljenim, ki so jih izgubili. Ko Yui v cunamiju izgubi mamo in hčer, se ji podre svet.

Nekega dne sliši za ta posebni kraj, na katerem stoji telefonska govorilnica s črnim telefonom z okroglo številčnico. Odloči se, da bo tudi sama odšla na pot. Na popotovanju spozna Takeshija, nesrečnega vdovca, čigar hči je po izgubi mame nehala govoriti … Zagotovo bi si vsi želeli še kaj povedati tistim, ki smo jih izgubili.

Kaj bi danes, točno na dan, ko pogrešam mojo nono natanko sedem let, hotela sporočiti v slušalko poznopoletnega vetra? Morda tudi, da London žal ni več tak, kot ga je v prejšnjem stoletju imela tako rada.

So pa v Hyde Parku ostali isti črtasti ležalniki. Ki čakajo na naju. Od nekje do nekoč.