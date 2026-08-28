Kot dolgoletni gospodarski novinar se neprestano čudim blaznim zneskom, ki so se smukali skozi zgode in nezgode slovenskih podjetij. Za človeka, ki živi od plače, že milijon evrov sodi v znanstveno fantastiko. Če me jutri prime, da bi oropal banko, kako naj se pripravim? Kako veliko torbo potrebujem za milijon dolarjev v bankovcih po sto dolarjev? Ali navaden smrtnik zmore nositi milijon dolarjev?

Svetovni splet ima odgovor tudi na tako butasta vprašanja. Milijon dolarjev tehta približno deset kilogramov. To je veliko manj, kot tehtata dve veliki vedri z vodo, ki ju z ženo že celo poletje prenašava od bližnjega korita na vrt, kjer v boju z inflacijo marljivo zalivava paradižnik in drugo zelenjavo. Kot popoln laik za denar in malo manj laik za prenašanje težkih bremen si drznem trditi, da je deset kilogramov ukradenih stodolarskih bankovcev, ljubkovalno znanih kot milijon dolarjev, bistveno lažjih kot deset litrov vode v kangli. Z milijonom dolarjev zelencev na hrbtu bi tekel lahkotno kot Maruša Mišmaš, z desetimi kilogrami vode v rokah ne bi tekel za noben denar.

Ko vemo, kako je v praksi videti in koliko tehta milijon, se vprašajmo, kako je videti in koliko tehta milijarda dolarjev. Stric Google in druga umetnointeligentna bitja trdijo, da tehta približno deset ton. Ker je malokdo med nami rudar in nismo imeli veliko priložnosti z lastnimi rokami premetati deset ton, za lažjo predstavo povem, da je to približno deset standardnih palet stodolarskih bankovcev, zloženih približno meter v višino.

Teža krivde, ki jo je za zasvajanje mladine z družbenimi omrežji priznal tehnološki velikan Meta, znaša 16,7 milijarde dolarjev. Torej 167 palet, do vrha natlačenih s stodolarskimi bankovci. Četudi se kopajo v milijardah, krivde ne bi priznali in se poravnali, če ne bi vedeli, da bodo na sodišču izgubili. Če vas, tako kot večino kristjanov, neprestano bremeni nekakšna krivda, se lahko potolažite, da niste metakrivci.