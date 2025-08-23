Tisti vmes

Skoraj vsi vemo za igralca Lotosa Šparovca, ki se je kot študent drugega letnika AGRFT skupaj s Sebastijanom Cavazzo vkrcal na ladjo Bočna Splošne plovbe in je med plovbo po Atlantiku ob osmih zjutraj pridno tolkel rjo, kakih 40 milj daleč od afriške obale, potem je val zanihal ladjo, stara vrv je počila in Lotos je padel v morje. Bočna jo je rezala dalje proti Kamerunu, Lotos pa sam ... Groza! Vendar je imela zgodba srečen konec, sicer Lotos ne bi bil uspešen slovenski igralec.

Si sploh predstavljamo, koliko podobnih zgodb ostaja v arhivih odhajajočega slovenskega ladjarja? Kapitan Jože Utenkar nam je včeraj povedal, kaj se jim je pripetilo leta 1969. Bil je mlad kapitan na Goranki, ki je plula vzhodno od Portorika, ko ga je ob enajstih zvečer krmar obvestil, da je pomorščak padel v morje.

Več kot 13 tisoč ton težka natovorjena ladja je plula s hitrostjo 15 vozlov. Ne ustaviš je zlepa. Morali so izpeljati Williamsov manever, ki omogoča, da se v takem primeru vrne na približno isto točko. Ladje seveda še niso imele satelitske navigacije. Na položaj ladje in človeka v morju vplivajo tokovi, pihal je močan veter, valovi so bili višji od enega metra, v nasprotju z dnevnim iskanjem Lotosa Šparovca pa so reševali v trdi temi. »Z reflektorji nismo videli ničesar. Ukazal sem ugasniti vse naprave, le generatorji so še delali, nastala je zlovešča tišina, ko smo zaslišali njegovo obupno kričanje. Čudežno je plaval le kakih 50 metrov pred premcem. Če bi le malce kasneje ustavili stroje, bi pluli čezenj. Seveda je bilo težko spraviti čoln s posadko v tistih razmerah v morje in vse skupaj varno vrniti na krov. Izkazalo se je, da drugi častnik stroja ni padel, pač pa je skočil sam, ker se ga je preveč napil,« razkrije kapitan pri svojih 85 letih.

Portoroški ladjar že dolgo nima več ladij, zato takih avantur ne bo več med njegovimi spomini. Sicer pa vemo, da obstajajo zgolj tri vrste ljudi: živi, mrtvi in tisti, ki gredo na morje. Lotos jim je rekel, da so nekje vmes.