To ni političen tekst

Včeraj me je namesto alarma prebudilo ptičje petje, ki je prehitelo zvok iz telefona in se je zlahka prebilo skozi zaprta okna. Še malo in spet bodo tu dnevi, ko me zjutraj zbuja svetloba, ptičjega petja pa se že navadim in ga kar preslišim. Skupaj smo se nekako prebili skozi še eno zimo. Hitro je minila.

Glasni pernati malčki so me v prvi delovni dan tedna zbudili z neverjetno lahkoto, čeprav sem šel v posteljo pozno in tako utrujen, da se niti ne spomnim trenutka, ko sem se z glavo dotaknil blazine.

Velik del zaslug za nedeljsko utrujenost pripisujem večurnemu hibridu med tekom in sprehodom po robu Barja. Tla so še močno razmočena in tekaški copati so se kmalu po začetku poti izkazali za zanič izbiro obutve za tak teren, a se mi domov ni ljubilo zgolj zato, da bi ohranil suhe noge. Hoja in tek z veliko preskakovanja luž in premišljenega premagovanja blatnih zaplat sta napornejša, kot se zdi.

Ker nisem hotel hoditi naokoli z blatno zadnjico, sem tako pozorno buljil pod noge, da sem komaj opazil, kako lep je potok, ob katerem poteka pot.

Prejšnja leta je bilo mogoče ob koncu zime v potoku sem in tja zagledati kakšno naplavljeno plastenko, plastično vrečko ali drugo smet, tokrat na nekaj kilometrov dolgem odseku poti ob potoku v njem nisem videl niti ene.

S pomladjo se torej vrača tudi upanje, da se bomo ljudje spametovali in končno dojeli, da ta svet ni naš, ampak smo si ga zgolj izposodili od naših otrok in vnukov.

V dneh, ko se v deželo vrača pomlad, se zaradi prihajajočih volitev veliko pogovorov suka okoli politike. Ko poslušam obljube najboljših med najboljšimi in kandidatov za nove najboljše med najboljšimi, sem miren.

Vsi nam želijo le dobro in glasno kot prej omenjeni pernati malčki obljubljajo marsikaj. Upam le, da se ne slepijo, da so pomembnejši in trajnejši od mojega potoka.