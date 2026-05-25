Iščem moškega, visokega ali manj visokega, temnolasega ali svetlolasega, temnopoltega ali svetlopoltega … Razgledanega, prijetnega, samozavestnega, inteligentnega, takega, ki se zna pogovarjati še o čem, ne le o vremenu. Razen če je meteorolog, tudi to bi bilo povsem zanimivo, vedeti, kakšno vreme se obeta. In ki bi znal prepoznati morebitne nevihte v meni.

Iščem moškega, ki spoštuje vse ljudi, ki spoštuje ženske, ki ni zafrustriran v iskanju svoje »moške« identitete in ga samostojna ženska ne straši. Iščem moškega, ki na žensko zna gledati kot na sebi enakovredno osebo. Ki se ne boji, če je samosvoja, ki jo podpira. Ki ga njena (fizična) moč ne straši.

Iščem moškega, ki si želi dvojine. Kasneje množine. Ki si želi življenje narediti lepše, si ga deliti, se podpirati. Ki ve, da se je treba za nekoga odločiti. Vsak dan znova. Ki ne išče vseskozi instantnih potrditev. Ki ve, da je lahko dovolj, tudi če se bo – in predvsem če se bo – vsakič znova odločil le za eno žensko. Iščem moškega, ki je zvest. Ki ne misli, četudi na glavi nima več vseh las, da ima časa še na pretek. Da še išče – tisto popolno, ki ne obstaja …

To ni ženitni oglas. Lahko pa bi bil, premišljujem, medtem ko se spominjam, kako je oče listal Salomonov oglasnik, v katerem je mrgolelo zanimivih reči. Ali niso družbena omrežja, aplikacije za zmenke in vse, kar pride vmes, pravzaprav le oglasnik v posodobljeni različici, s poudarkom na vizualnem? A komu zameriti, na koncu se je verjetno smiselno vprašati: si želim tega človeka gledati vse življenje in ga znati tudi videti? Me je pa kot nalašč z optimizmom navdala nedavna objava statističnega urada na instagramu: »Za vsa samska dekleta, ki se morda sprašujejo, kje za vraga je njihov mož in kje se obira – v Sloveniji je skoraj 150.000 samskih (nikoli poročenih) moških, starih od 25 do 39 let.«