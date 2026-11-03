Tri kasete Miša Kovača

Nekje na koncu sedemdesetih let je moralo biti. V slovenske domove so prihajali barvni televizorji, pomivalni stroji, glasbeni stolpi in drugi tehnični čudeži. Tudi mi smo hoteli podariti dedku nekaj posebnega. Kupili smo mu radiokasetofon, moderen, z dolgo anteno, ki je štrlela iz ohišja, rdečo črto, ki je drsela od radijske postaje do postaje, in velikimi, glasnimi tipkami za upravljanje kasetofona. Dedek si je zaželel kaseto Miša Kovača. Kupili smo mu jo, nato pa še dve. Tako so se na kuhinjski kredenci znašle tri škatlice z istim obrazom: temnim, brkatim moškim. Dolgo sem mislila, da je to dedkov prijatelj iz mladosti, nekdo, s katerim je preživljal dolge dalmatinske večere, o katerih je rad pripovedoval. Pred vojno je namreč nekaj let živel v Splitu in tam spoznal tudi mojo staro ...