Trideset odstotkov lepega

»Life is essentially sad. Happiness is sporadic. It comes in moments and that's it. Extract the blood from every moment.« Življenje je v bistvu žalostno. Sreča je sporadična. Pride v trenutkih in to je to. Iztisniti je treba kri iz vsakega trenutka. To so besede Roberta Redforda, ki dajejo misliti zdaj, nekaj dni po žalostni novici, da je odšel legendarni igralec, ki je pomembno zaznamoval tako imenovano zlato dobo Hollywooda.

Čeprav mnogi trdijo, da je v življenju samo 30 odstotkov lepega, večino, torej 70 odstotkov, pa slabega, bi se morali truditi obrniti to razmerje. Morda za začetek po znanem navodilu »one day at time«, torej dan za dnem, vsak dan posebej.

»Nekega dne bomo umrli, do takrat je lahko lepo,« je v knjigi Človeško telo zapisal tudi Bill Bryson, briljantni ameriško-britanski pisatelj, znan tudi po svetovni uspešnici Kratka zgodovina skoraj vsega. In kaj je pravzaprav lepo?

Naj sreča ne bo le sporadična sopotnica. Že beseda, ki pomeni 'občasno', 'redko', 'naključno', 'sem ter tja', 'poredko', zveni malone kot nekakšen čuden simptom, ki ga ne znaš povsem opredeliti, a veš, da si ga ne želiš. Iztisnimo vse, kar lahko, iz ta lepih trenutkov. Do zadnje kapljice. Do utripa srca, ki se zatrese v tisti posebni tišini, ko vemo: to je sreča.

Na večer v avtu zaigra, s počasno vokalno dostavo, brezčasni Perfect Day (Popoln dan), ki ga je napisal kontroverzni rocker Lou Reed, potem ko je jeseni leta 1972 štiriindvajset ur preživel z zaročenko v newyorškem Centralnem parku.

Res smo lahko srečni, če smo bili ves dan z nekom, ki ga imamo radi. Ali kot poje hrvaška skupina Parni valjak: Ti in jaz, sončen dan, to je razlog za smeh ...