Tuna, da te kap

Potopil se je na vdih kakih 12 metrov globoko, ulovil dober kilogram težkega brancina in se že vračal na površje po zrak, ko je iz motno zelene modrine švignila več kot poldrugi meter dolga senca in mu skušala s puščice ukrasti ribo.

»Sploh nisem dojel. Vse je bilo tako bliskovito. Zagrabila je puščico z ribo vred in jo začela vleči, a jo je kmalu spustila. Kasneje sem videl, da je bila sedemmilimetrska jeklena puščica zvita za 45 stopinj, brancin pa še na njej. Toda tuna se ni dala. Večkrat je zaplavala proti mojemu plenu in si ga skušala prisvojiti. Pod morjem sem doživel že marsikaj, česa takega pa še ne,« mi je o soočenju z modroplavuto tuno pripovedoval podvodni ribič Sašo Moškon s Parecaga.

Ko se mu je več kot 100-kilogramska morska kraljica približala na en meter, je ugotovil, da tu ne bo šale, zato je (z brancinom) hitro odplaval do čolna. Vse skupaj se je dogajalo le 100 metrov od izolske ladjedelnice. Sašo Moškon je izkušen podvodni ribič, sedemkratni državni prvak v podvodnem ribolovu.

Ulovil je že 19-kilogramsko lico pa 15-kilogramskega ugorja in osemkilogramsko kirnjo, srečal je že tune pod morjem, toda takega soočenja s plenilcem še ni doživel. Njegov prvi odmevnejši ulov je bila leta 2011 (prav tako s podvodno kamero posneta) murena pri Fornačah pred Piranom.

Kasneje sta z biologom Lovrencem Lipejem objavila znanstveni članek o tropikalizaciji Jadranskega morja, saj je murena pred Piranom lep dokaz tega pojava. Sašo je doktor računalništva in za švicarsko podjetje izdeluje programe s področja diferencialne diagnostike za zdravnike.

Naši ribiči še vedno sanjajo o zakonodaji, ki jim prepoveduje lov tun. FOTO: Fortič Vane

Nikakor ne drži, da so tune pozimi v našem morju nekaj posebnega, vedo povedati tako Lovrenc Lipej kot piranski ribiči, ki so še prejšnje dni videli tuno le nekaj metrov pred piranskim mandračem. Naši ribiči pa še vedno sanjajo o zakonodaji, ki jim prepoveduje lov tun. Kilogram modroplavute tune stane pri Japoncih tudi 9000 evrov. Lovcu na tune bi se torej v tej izolski ribiški avanturi izmuznil morda cel milijonček evrov.