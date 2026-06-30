V Šibeniku so prišli do revolucionarnega spoznanja. Po desetletjih, ko so otroke pošiljali študirat pravo, ekonomijo in računalništvo, je nekdo ugotovil, da bi bilo koristno imeti srednješolski program za hišnika.

Industrijsko-obrtniška šola v Šibeniku bo tako z novim šolskim letom uvedla triletni program za poklic »kućni majstor – domar«. Po slovensko: hišni mojster – hišnik. Prva generacija bo štela osem dijakov. Učili se bodo vsega tistega, za kar večina ljudi danes najprej pogleda na youtube, nato pokliče prijatelja, na koncu obupa ter najame mojstra (če ta seveda pride). Če dobro pomislimo, gre za poklic, ki ga vsi poznamo, a ga doslej ni bilo mogoče formalno študirati. Vsaka šola, bolnišnica, občina ali pa hotel namreč potrebuje človeka, ki nekako ve, zakaj se je pokvarilo stikalo, pušča pipa ali pa se vrata slabo zapirajo.

Dolga leta je veljalo, da se tak mojster rodi in ne hodi v šolo. Odtod najbrž stara mantra, »uči se, da ti ne bo treba delati«, s katero so bile pred desetletji vzgojene generacije otrok. Kar je nekako pomenilo, uči se, da ne boš parketar, vodovodar, inštalater ali ključavničar. A tisti časi so že davno mimo.

Zdaj bo torej Hrvaška prvič podeljevala spričevala ljudem, ki bodo uradno usposobljeni za tisto, za kar se za omizjem hvali vsak moški, da zna sam. Medtem ko se pogovarjamo o umetni inteligenci, avtomatizaciji in robotih, trg dela obupano išče ljudi, ki znajo tudi kaj popraviti. Umetna inteligenca zna sicer analizirati milijone podatkov, ne zna pa priti v šolsko telovadnico ob sedmih zjutraj in ugotoviti, zakaj je pregorel reflektor.

Zato novi program ni znak nostalgije za starimi časi, ampak očitno precej natančna napoved prihodnosti. V njej bo še vedno nekdo moral vedeti, kje je glavna varovalka, kaj je kela in kdaj uporabiti papagajke.