Umetna neinteligenca

Poslanstvo tehnološkega napredka je, da nam olajša življenje, prežene vsa tista grozna in težka opravila, nas hkrati zabava, pomembno je, da namesto nas razmišlja, da prevzame čim večji del našega vsakdana, tako da se nam ne bo treba posebej ukvarjati z življenjem.

Ljudje smo v veliki meri predvidljivi, znanost je že davno dojela naše vzvode in zdaj jih pridoma izkoriščajo z raznimi algoritmi. Pa kaj, itak bo šlo vse k vragu s temi podnebnimi spremembami in politično zavoženo sedanjostjo, logično je, da se zanašamo na tehnologijo, moramo se.

Ena od vodilnih parol, zakaj spustiti jezikovne modele v svoje življenje, je, da bo to naredila tudi naša konkurenca, niste pomislili na to, pa je res – naši tekmeci med tem, ko berete te vrstice, postajajo boljši in hitrejši od vas. Že zdaj zamujamo z naročnino na chatgpt. A to ni vsa resnica, na obzorju se zbirajo črni oblaki, ki napovedujejo bitko na koncu sveta. Ne, ne bo to spopad med nami in samoniklo entiteto iz mlakuže podatkov, ki je videti kot Arnold. Pravi bojevniki z naše strani so za zdaj še prikriti.

In kdo so? Večina pozna ali je že naletela na ljudi, ki so se že dolgo pred prihodom umetne inteligence in tehnološkega suženjstva, že v časih pestnjakov, znali brez porabe elektrike otresti groznih opravil. Še danes jih najdemo v skoraj vsakem službenem kolektivu. Ti dragoceni posamezniki so bili rojeni z darom umetne neinteligence.

Milo se ti stori, ko opazuješ, s kakšno lahkoto in eleganco znajo okolico prepričati, da je nekaj neizvedljivo, da niso sposobni. Dobrohotnih oči ti lažejo v obraz, in ko uvidiš, da se nima smisla z njimi prerekati, preprosto narediš sam in čutiš olajšanje, ker se ti ni več treba ukvarjati z njimi. Oni so bojevniki sodobnosti, ključ do preživetja.

Vsaka poštena vedeževalka je že napovedala, da se bo na koncu zgodil spopad med umetno inteligenco in umetno neinteligenco, dvema najmočnejšima silama stvarnosti. Prva na povodcu ameriških milijarderjev, druga v visokih petah lažnih blondink.