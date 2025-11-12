Umetnica cundokija, kopičenja knjig

Imate navado, da kupujete knjige in jih neprebrane za (ne)določen čas odložite na polico ali nočno omarico? Dobrodošli v klubu. Tej navadi (ali stanju) Japonci pravijo cundoku – gre za umetnost kopičenja bralnega gradiva. Pojem je menda precej star, znan naj bi bil od leta 1879 ali celo od prej.

Ne vem, kako je z vami, ampak poleg »poosebljene trme« je cundoku izraz, ki me v popolnosti opiše. Knjige nenehno kopičim, jih zlagam na kup tako, da je na vrhu tista, po kateri nameravam najprej poseči, pa si potem premislim in jo zamenjam z drugo. Kup, ki čaka name na nočni omarici, me na neki čuden način pomirja, saj vem, da je tam zagotovo najmanj ena knjiga, v katero se lahko potopim. Če je torej nekje kup, mi (dobrega) branja zagotovo ne bo zmanjkalo.

Italijanski pisatelj Umberto Eco je imel v svoji zbirki menda več kot 30 tisoč knjig. Zanesljivo ni prebral čisto vsake od teh. Ampak ali si predstavljate njegovo željo po nenehnem učenju, odkrivanju novih svetov, znanje, ki je velo iz knjig? S knjigami se tudi sama kar dosti ukvarjam. Sledim novim izdajam, spremljam priporočila, recenzije in razprave, sem članica Bevkovega bralnega kluba.

Bliža se namreč tudi zame najlepši čas v letu, vendar božično-novoletni prazniki, kraguljčki in kopičenje nepotrebnih daril nimajo nič s tem. Zame je neskončen vir veselja čas okrog slovenskega knjižnega sejma.

Seznam z naslovi, ki jih moram nujno kupiti, se iz dneva v dan daljša, pričakovanje raste in dan, ki ga celega posvetim sejmu, nakupom, brskanju, pa kavi prej in potem, kosilu, druženju, je eden izmed najlepših v letu.

Morda bo kdo dejal, da nimam prav veliko od življenja, če me tako radostijo knjige. Sama menim ravno nasprotno – da zaradi njih (bolj) polno živim.