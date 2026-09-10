Umorjeno poletje

Včeraj so ubili poletje. Zdaj ima spet dolge hlače, nogavice in dolge rokave. Minilo je kot vlak, ki pelje mimo. Kot bi ga nekdo ukradel. Toda ukradli so nam ga že veliko prej. Včasih smo preležali ure in ure, najpogosteje opoldneve, pod sončnimi žarki, ki so nam polnili baterije. Zadnjih 15 let hodimo na kopanje ob šestih zvečer, ker nam drugo sonce cvre in guba kožo. Včasih smo zvečer sedeli na terasi, pili, jedli, govorili v nedogled in uživali sapice s kopnega proti morju. Potem so prišli tigrasti komarji. Včasih si lahko našel kotiček za ležanje na plaži, danes tam ležijo rezervacije z brisačami. V naših poletjih si sedel v avto in odpeljal kamorkoli – proti Ljubljani ali celo proti morju. Danes niti iz službe domov, ob sobotah na tržnico ali z nje, ne prideš, če ne narediš ...