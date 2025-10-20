Uničevalec ali rešitelj?

Tisti dan se mi je ves čas mudilo. Pustimo ob strani, da imam takšen občutek skoraj vsak dan zadnjih nekaj odraslih desetletij. A pisati želim o tistem dnevu. Bil ni nič posebnega. Hitela sem v službo napisati članka, ki sta morala biti objavljena naslednji dan, še bolje že kar tisti, kar mi je uspelo. Lahko mi tudi ne bi. Lahko bi se mi zgodila blokada kot v srednji šoli med kontrolko pri matematiki ali fiziki. Včasih mi še grozi, a jo premagam. Zdaj sem bolj rutinirana, manj komplikatorska, manj perfekcionistična. Zaradi roka oddaje kdaj pade tudi kakšen novinarski standard. Hitrost ima svoje posledice.

Hitela sem na terapijo, a me je na križišču ustavila rdeča luč. Zadihana in z razbijajočim srcem sem se razgledala naokoli in povsod zagledala svoje kopije. Ljudje na kolesih, v avtomobilih, policistka, ki je poleg semaforja usmerjala promet. Vsi smo bili prisiljeni v nekaj minut miru po brezglavem hitenju in pred njegovim nadaljevanjem. Pehanjem – za čim že? Še za zadnjim opravilom, da bomo potem imeli mir? Človeštvo sem uzrla kot zamrznjeno sliko hrčka na vrtiljaku v kletki.

Pogled se mi je preusmeril na cvetlični otok, kjer sem zagledala velerilca, metulja, ki je najboljši evropski približek kolibrija. Lebdel je nad cvetovi in z dolgim rilčkom iz njih srkal sladko hrano. V trenutkih, ko sem ga opazovala, se je čas ustavil. Odneslo me je na morje, kjer sem nazadnje opazovala drugega evropskega »kolibrija«, slakovega veščeca, in se hudovala, ker ga nikakor nisem mogla izostriti na fotografiji. Narava zdravi, sem si prikimala. A že takoj zatem sem se zavedela, da je naravo na cvetličnem otoku ustvaril človek. Tista vrsta, ki naravo tudi najbolj intenzivno uničuje. Uničevalec in rešitelj. Odloča, katerih živali je premalo in jih bo rešil ter katerih preveč, zato je potreben »odstrel«. Napaka takšnega pristopa je, da ga vodi načelo prevlade javne – človekove – koristi pred koristjo narave. Če parafraziram Mahatmo Gandhija, dokler človek ne bo sestopil s prestola, na katerega se je ustoličil kot vladar stvarstva, zanj ne bo rešitve.