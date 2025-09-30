Lutke Labubu ali ko odrasle ženske iz kosmate igrače naredijo za trend

Za lutke Labubu sem prvič slišala, ko jih je ena od slovenskih vplivnic reklamirala kot najnovejši trend. Vse skupaj se mi je zdelo smešno. Da otroci pograbijo sleherno stvar, ki jo izpljunejo splet oziroma reklamni plakati, mi je še razumljivo.

Ko odrasle ženske, čeprav živijo od prodaje izdelkov tisoč in ene vrste, podprejo novo manijo, zadeva postane skrb vzbujajoča. Upala sem, da bodo kosmate punčke s špičastimi ušesi in zobatim nasmehom odletele s trga tako bliskovito, kot so se na njem pojavile.

Potem sem prišla na Kitajsko – v deželo Labubu. Ena od mladih sogovornic mi je dejala, da lastnica celemu svetu pokaže, kako zna slediti modnim trendom, zato dekletom z nahrbtnikov in torb visijo kosmate igračke. Glavni kupci teh punčk, ki niso poceni, so mlade odrasle ženske. Te tudi sicer narekujejo marsikateri trend.

Skoraj 400 milijonov žensk, starih od 20 do 60 let, predstavlja 1,4 milijarde dolarjev kitajske letne kupne moči, kar je osupljiva številka, ki rojevanje novih trendov postavi v novo luč. Lutke Labubu na trgovskih policah po vsem Pekingu tako čakajo na novo lastnico, ki bo na kapitalistični trg (ne)hote prispevala svojo kljukico.

Mnogi se lutkam posmehujejo in jih imenujejo še ena modna muha. A na velikanskem kitajskem trgu tudi najmanjša niša pomeni na milijone potrošnikov in lastnik tržne znamke se danes z luksuzne jahte najbrž posmehuje človeštvu, ki manično plane po vsem, kar mu kapitalizem servira.

In prav za to gre v krasnem novem svetu – kako še tako neuporabno bedarijo prodati kot nov trend ali celo subkulturo. Kako prepričati uporabnico, da ne bo »in«, če ji s torbe ne bo visela režeča se punčka. Ko jih prepričaš nekaj in trend zapopade še vplivnica, se lahko samo še usedeš in poguglaš, kakšno jahto si boš naročil.