V spremstvu modrih luči

Kaj nepredvidljivo lepega se nam še lahko zgodi na potovanju, ko pa je vse mogoče načrtovati že doma? Hotelsko sobo rezerviramo na daljavo, vstopnice za dobro obiskano razstavo kupimo vnaprej, včasih smo prisiljeni izbrati ne le dan, ampak tudi točno uro. Izbirčni lahko že tedne vnaprej vedo, kje bodo jedli in kaj. Kje se je izgubila spontanost odkrivanja novega, kje prijetna presenečenja?

A na srečo vsega, zlasti pozitivnega, ni mogoče predvideti. Pozno popoldne sva iz Valencie z avtom prispela v Zaragozo in naletela na razkopano mestno središče. Kaos je zmedel tudi garmina, ki je nakazal, da je hotel »hkrati čisto blizu pa tako daleč od vsega«. Pot do hotela se je pokazala za labirint začasnih slepih in enosmernih ulic, v katerem se izgubijo celo domačini.

Parkirala sva tako, da nisva bila v napoto, a vseeno ne čisto po pravilih. Še preden sva se dobro orientirala, sta se ob avtu ustavila policista na motorju, ona in on v (resnično) najboljših letih. Prijazna, a vendar profesionalno zadržana, sta pregledala vse dokumente in kar težko verjela, da sva se resnično pripeljala iz Slovenije. Kar nekam dolgo je trajalo vse skupaj, dokler rahlega nelagodja ni prekinila ona: »Vem, kje je vajin hotel, vaju bova kar pospremila do tja.« In že sva po ulicah Zaragoze sledila policijskima motorjema, z dovoljenjem sva celo prevozila rdečo luč, in zapeljala naravnost v območje za pešce. Ljudje so začudeno opazovali ta mali konvoj. Kdo ve, sva bila videti kot človeka, ki jima pritiče posebna čast, ali bolj kot prestopnika, ki ju je treba odpeljati na hladno?

Pred hotelom smo si segli v roke, on pa je rekel: »Bil sem že pri vas. Ljubljana je zelo lepo mesto.« Iskreno sva vrnila kompliment, da je Španija prelepa in da se vedno rada vračava. Zdelo se mi je preveč predrzno, da bi ju – moža in ženo postave – prosila za skupno fotografijo. Sem le odraščala v državi, v kateri smo se takšnih bali. S seboj sva vzela le spomin na izjemno prijaznost in upanje, da tudi pri nas kdo tako poskrbi za tujce, četudi so se le za trenutek izgubili.