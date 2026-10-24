V tri krasne

Imela sem najlepši namen, da bom med počitnicami prepleskala hodnik in pripravila vrt na zimo, potem pa je Irec Michael O'Leary v intervjuju za bruseljski Politico napovedal, da se nam prihodnje leto obeta drastično zvišanje cen letalskih poletov. Direktor Ryanaira je sicer znan po provokativnih izjavah, denimo o Nemcih, ki »so se za nizke cene vozovnic pripravljeni goli plaziti po razbitem steklu«, rad pa se norčuje tudi iz svoje letalske družbe, znane po tem, da vse dodatno zaračuna. »Ena od stvari, o katerih smo razmišljali, je, da bi na vrata stranišča namestili režo za kovance, da bi morali ljudje plačati en funt, če bi želeli opraviti malo potrebo. Če bi kdo želel plačati pet funtov, bi ga sam odnesel tja. Za petaka bi mu celo obrisal rit,« je nekoč dejal. Kakorkoli, z njimi še ...