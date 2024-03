Veseli dan cvetličark

Če ste z nakupom rož svojim najdražjim ženskam čakali vse leto vse do danes, se nikar ne obirajte. Skočite vsaj danes, na mednarodni dan žena, v cvetličarno in razveselite vsaj cvetličarko oziroma cvetličarja. Svojih najljubših z edino rožo v letu precej verjetno ne boste ravno navdušili.

Kaj se ljudem, ki jih v svojih prostorih ne vidijo prav pogosto, podi po glavah, smo pred enim največjih praznikov cvetličarjev preverili kar pri tistih, ki se na rože spoznajo.

»Ljudje so ponoreli. Že za valentinovo je bila norišnica, tole zdaj pa je res hud naval. Imamo podjetja, ki vsem uslužbenkam podarijo šopke za 40 evrov. To je lepo in mi ustreza, ne vem pa, ali ne bi imele prejemnice teh šopkov namesto rož raje 40 evrov višjo plačo,« pravi ena od ljubljanskih cvetličark, ki ne želi biti imenovana.

Kaj pa, če imamo moški ženske letos celo raje kot lani, ko smo jih imeli glede na gnečo v cvetličarnah prav tako rekordno radi? Cvetličarka se ne da zbegati in mi strese v obraz grdo resnico, ki ji je bila priča pred nekaj dnevi. Dokler ljudje brezbrižno hodimo drug mimo drugega in ne pomagamo sočloveku, ženski ali moškemu, ki se zgrudi po tleh, se za svojo slepoto ne bomo odkupili z enim šopkom na leto.

Na jugu Slovenije gredo na ta dan tradicionalno najbolj v promet nageljni, ti so tudi sicer najljubši starejšim kupcem, Gorenjci imajo menda raje vijolice, opaža dobavitelj cvetja cvetličarnam po vsej državi. »Moški so letos, tako kot lani in vsa prejšnja leta, brez domišljije. Kupijo, kar je kupil tisti pred njimi. Če ni nikogar pred njimi, pa reveži kupijo vrtnico,« mi nakupovalne navade Slovencev kar med vožnjo s tovornjakom skozi smeh analizira dolgoletni dobavitelj cvetja.

Povpraševanje po cvetju na zahodu Slovenije krojijo trendi v sosednji Italiji, letos je menda neobičajno velik naval na rumene mimoze. Kakorkoli, imejte lep dan in naj bo za vas vsak dan osmi marec.