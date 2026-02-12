Sobota je dan, ko se običajno odpravim po nakupih, med drugim na koseško tržnico. Rada jo obiščem, ker je zaradi majhnosti bolj privlačna od tiste v mestnem središču, pa tudi kupci in prodajalci se dobro poznamo, nekateri me ogovorijo kar po imenu.

Že leta kupujem zelenjavo pri isti stojnici in tudi minulo soboto sem jo nameravala obiskati. Na tržnico se vedno odpravim peš ali s kolesom, tokrat pa sem sklenila, da se bom zaradi drugih opravkov in slabega vremena raje zapeljala z avtom. Napaka!

Že pred vstopom na urejeno občinsko parkirišče ob tržnici mi je bilo jasno, da zaradi strašne gneče ne bom našla prostega mesta. Nekaj časa sem premišljevala, ali naj vse skupaj preskočim in se odpovem sveži zelenjavi s kmetije, potem pa sem storila nekaj, kar sicer ni v moji naravi. Avto sem parkirala kar ob bližnji cesti (tako kot še vrsta drugih voznikov), a sem se pred tem prepričala, da moje vozilo ne ovira nobenega izvoza iz bližnje hiše. Vključila sem vse štiri smerokaze in se, kar se da hitro, odpravila do stojnice.

Tam pa še en šok: pred stojnico vrsta kupcev. Takoj sem vedela, da v nekaj minutah ne bom opravila nakupa, a mi je na koncu vzelo le 15 minut. »No, saj nisem tako dolgo čakala,« sem si rekla in se odpravila proti avtu. Že od daleč sem zagledala žensko srednjih let, kako je z grdim pogledom iskala »grešnega kozla«, ki je parkiral ob cesti. Ko sem se ji približala, se je name usul plaz gneva. »Gospa, a vi veste, da tu ne smete parkirati?! Zaradi vas sem morala za tri ure avto parkirati na plačljivem parkirišču!«

Še preden je dokončala stavek, sem se ji (ne enkrat, ampak trikrat!) opravičila in priznala napako. Ona pa mi je zabrusila še: »Vi, ki živite v bloku! Vi sploh nimate nobenega občutka ...«

Kaj je hotela s tem povedati, ne vem, ampak očitno se ne delimo samo na leve in desne, vegetarijance in mesojedce, Slovence in Neslovence, ampak tudi na »tiste« v hiši in »one« v bloku. Kako je vedela, da res ne stanujem v hiši, pa ne vem. Jo bom vprašala naslednjič, ko se bova srečali, pa ne ob cesti.