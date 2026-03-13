Moja boljša polovica me rada zbode, da sem zapečkar in da se nerad odpravljam na pot. Kdove, morda ima prav. Morda je razloge za to mojo podzavestno previdnost našel moj dolgoletni šef in urednik Primož Z., ki je o meni med drugim zapisal: »Če ni na sledi dogodkom, ti sledijo njemu!« Zadel je žebljico. Še skoraj na vsakem potovanju se kaj zgodi, zalomi, zaplete, pa tudi razplete! Spisek je dolg.

Septembra lani sva z isto boljšo polovico dolgo premlevala, kam na pot, vsi prijatelji so po vseh kriterijih svetovali Vietnam. Drugega oktobra so bile kupljene letalske karte, kljub tistemu negotovemu črvu, da mi dogodki tako ali drugače radi sledijo. Izbiro leta sva izjemoma in k sreči zaupala zelo izkušeni agentki iz Kopra. Vse se je zdelo idealno.

Vojna in zaprta letališča so naju doleteli sredi idiličnega Vietnama, ki je še 50 let po strašni vojni z istimi Američani močno zaznamovan. Prvih 24 ur sva namesto na počitnicah visela na družbenih omrežjih in hitro dojela, da naju je Trump iz običajnih turistov spremenil v vojna ujetnika.

Po 24 urah sva vzela pamet v roke in nisva čakala na tujo pomoč. V dveh urah nama je agentka našla pot. O ponujeni rešitvi sva razmišljala pet sekund. Cene letalskih kart so se višale iz ure v uro.

Pot nazaj je šla najprej še dlje od doma: iz Hanoija na Kitajsko v Guangzhou. Od tam do Šanghaja. Sledil je skoraj 13- urni let čez Kitajsko, Mongolijo, Rusijo, Litvo, Poljsko, Nemčijo, Avstrijo do Milana.

Z letališča sva z dvema vlakoma prišla do Mester, počakala še avtobus do beneškega letališča in se privlekla do avta natančno ob isti uri, kot sva načrtovala z rednim letom. Skupaj 37 ur na poti. Letalska družba je povrnila stroške neizkoriščenega povratnega leta (619 evrov po osebi), približno polovico tistih stroškov, ki sva jih imela za vrnitev.

Povsem nepomemben strošek v primerjavi s tem, kar je krutež povzročil celemu svetu, tudi lastnemu narodu. In nepomembno v primerjavi s stroški, ki še pridejo. Še ena dobra šola spoznavanja sveta. Zdaj tudi vem: sploh nisem edini ali izjema, dogajanje sledi vsem nam.