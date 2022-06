Vojna za popolne bebce

»Pentagon je priznal, da je od dva do štiri tisoč vojakov v Vietnamu, administracija poudarja, da te sile niso dejavne v vojni, ampak služijo kot vojaški svetovalci vojske republike Južni Vietnam ... odraščali smo v šestdesetih, odraščali smo z vojno na televiziji,« tako se začne dve minuti dolg monolog rokerske legende Brucea Springsteena.

To je uvod v njegovo protivojno himno War. V njej kot nekakšno mantro sebi in publiki dvanajstkrat zastavi vprašanje: »Za kaj je dobra vojna?« In nanj odgovori z: »Za absolutno nič!«

Springsteena smo poslušali vsi. Slišal in razumel pa ga ni nihče.

Kar je on pel Američanom in svetu pred desetletji, bo čez desetletja kakšen slovanski pevec pel Rusom in Ukrajincem; število »vojaških svetovalcev« lahko spremeni, Vietnam lahko zamenja z Ukrajino in vojaško svetovanje s posebno operacijo, pa ima uvod v pesem, ki jo bodo solznih oči poslušali vsi, nihče pa je ne bo slišal in ne razumel.

»Leta 1985 te slepa vera v voditelje ali karkoli lahko ubije,« je v svojem uvodu povedal Bruce, vsi smo to slišali in seveda se nas nič ni prijelo. Ljudje še vedno umirajo, ker jim je tako ukazal voditelj.

Bilo bi smešno, če ne bi bilo žalostno, kako zanič učenci smo. Zato je morda treba postaviti učni proces na glavo in najti smisel v vojni. To je naredil srbski satirični spletni portal Njuz.

Našli so sedem dobrih strani tretje svetovne vojne in jih množicam z učnimi težavami predstavili v infografiki z alinejami:

1. odpravila bo nevarnost četrte svetovne vojne;

2. javnost bo dojela pomen uporabne jedrske fizike;

3. Nemci bodo končno lahko rekli, da niso krivi za vse svetovne vojne;

4. ni potrebe, da ste videli prvi dve vojni, da bi se lahko vključili v tretjo;

5. posebni učinki bodo veliko boljši kot v prvih dveh delih;

6. industrija lokov in puščic bo dobila dolgo pričakovan zagon;

7. otroci, ki so zamudili prvi dve vojni, bodo lahko izkusili, kako je ta videti.