Vojne in samooskrba

V nekaj letih se je zgodilo že toliko kriz, da ni več mogoče spregledati vprašanja, kako bi postali bolj samooskrbni na čim več področjih. Že druga vojna povzroča rast cen plina in nafte, ob tem pa še pomanjkanje osnovnih snovi za umetna gnojila. To se dotika najbolj pereče slovenske odvisnosti od uvoza, energije in hrane.

Nekateri v tem vidijo pravo priložnost za povečano vlaganje v obnovljive vire energije, pri nas zlasti sončne elektrarne. A to je, celostno gledano, le del rešitve. Z električno mobilnostjo se to še nekako sklada, težava pa bo pri ogrevanju. Sončne elektrarne pozimi proizvajajo manj elektrike, shranjevati od poletja do zime pa je še ne znamo. Kot drugod bi tudi za samooskrbno ogrevanje morali izkoristiti več možnosti, od odpadne toplote do lesne biomase, vendar v daljinskih sistemih za manj emisij trdnih delcev.

Elektrike bo treba proizvesti še več, med drugim zaradi podatkovnih centrov, ki hranijo vse fotografije in videe mačk, hkrati pa podpirajo umetno inteligenco. Zato drugi vidijo priložnost za renesanso jedrske energije, ki ni tako občutljiva na geopolitične krize. To bi bila podlaga za električno mobilnost in tudi za pravi zagon tehnologij vodika.

Zadnja vojna lahko povzroči pomanjkanje dušika, kalija in fosforja, osnovnih sestavin umetnih gnojil. To lahko prizadene pridelavo hrane v Indiji in celotni Aziji, pa tudi drugod. Strokovnjaki pravijo, da je naša dejanska uvozna odvisnost, če štejemo še osnovne surovine, denimo hrano za živino, precej večja od navidezne.

Prava rešitev bi lahko bilo ekološko kmetijstvo, ki uporablja naravna gnojila in naravne snovi za varovanje rastlin, ki ne ubijajo čebel ter ne zastrupljajo tal in vode. Lahko bi ga uredili tudi v območjih Nature 2000, saj ohranja biotsko pestrost.

Te dni je v polnosti zadišalo po pomladi. Pustite cvetove, tudi regratove, za domače in divje opraševalce, sedite na kolo in prispevajte svoj delček k samooskrbi.