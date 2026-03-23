Volitve niso za nežne duše

Čas volitev ni za nežne duše niti za tiste s slabim želodcem ali slabimi živci, lahko brez posebnega omahovanja rečemo po zadnjih dneh pred včerajšnjim ljudskim glasovanjem. Kakorkoli se volivec trudi ohraniti svoj duševni mir, se prej ali slej znajde v položaju, ko ga (vsaj hipno) popade kateri od simptomov duševnih motenj.

In pri tem nikakor ni sam. V ZDA so že pred časom odkrili motnjo, ki so jo poimenovali politična tesnoba. V anketi, ki jo je v letih 2020 in 2024 izvedlo Ameriško psihološko združenje, je skoraj 70 odstotkov odraslih Američanov poročalo, da jih volitve pehajo na rob obupa. Politična tesnoba je povzročala nespečnost, negativne misli in visoko raven stresa. Skoraj 15 odstotkov sodelujočih v anketi Forbes Health se je zatekalo v prenajedanje, deset odstotkov jih je uteho iskalo v alkoholu, več kot petina se jih je odmaknila od prijateljev ali družine z nasprotnimi političnimi stališči. Visoko stopnjo anksioznosti so zaznali zlasti med ženskami in mladimi.

Ob tem bi lahko zamahnili z roko, češ, to je Amerika, toda tudi pred zadnjim glasovanjem v evropski parlament so volivci v državah članicah izražali občutke strahu in negotovosti.

Kot so ugotovili psihologi, je ključen dejavnik povečanja politične tesnobe predvsem globoka razdeljenost družbe. Študija britanske univerze v Cambridgeu je pokazala, da so o poslabšanju duševnega zdravja poročali zlasti ljudje, ki živijo na območjih z visoko politično polarizacijo. Pri tem niti politična usmerjenost ni zanemarljiva: tisti s konservativnimi ali desničarskimi prepričanji so menda manj trpeli zaradi politične tesnobe kot tisti z bolj liberalnimi ali levičarskimi prepričanji.

Čeprav je volilni dan mimo, nas še čaka obdobje, ki nam bo prav gotovo povzročalo precej povolilnega stresa. Po zadnjih ameriških volitvah so državljanom, ki jih je napadla politična tesnoba, svetovali, da obup utopijo v predbožičnem razpoloženju.