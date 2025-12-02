Vozi me vlak na Dunaj

Včasih smo lahko hvaležni tudi Slovenskim železnicam. Nazadnje je bilo treba na Dunaj, prošnja pa je bila – ker je glavno mesto severne sosede pač dobro opremljeno z več oblikami javnega prevoza –, da tja pridemo čim bolj trajnostno. V sredo nekako do 13. ure.

Avto in, bog ne daj, letalo pač odpadeta, avtobusa v primernem terminu ni bilo, ostal je vlak, resnici na ljubo bolj udoben kot avtobus kljub njegovim trem postankom. Tako sem se ob 5. uri vkrcal na mednarodni vlak iz Ljubljane v Budimpešto. Ta vlak sem uporabil že enkrat prej, takrat so zasloni še kazali naslednje postaje in tudi hitrost vlaka. Tokrat so bili zasloni mrtvi. Skoraj gotovo namenoma, kajti prikaz hitrosti jasno pokaže, zakaj se mora hitrejša proga izogniti Zasavju, saj tam vlak ne preseže hitrosti 70 kilometrov na uro. Tudi zato pot od Ljubljane do Maribora traja dve uri in pol, ravno toliko kot iz Gradca do Dunaja.

V Gradcu, kjer se je nekaj dni pozneje dogajala grozljivka z avstrijsko vplivnico, je bila povezava takojšnja, za malce neukega potnika celo prehitra. A od Gradca do Dunaja je povezav veliko, tako sem na naslednjega počakal slabo uro. Na dunajski glavni postaji sem bil nekaj minut po poldnevu. Vlak je deloval poživljen. Verjetno gre za uporabo izmeničnega napajanja namesto enosmernega, kakršno je pri nas. Vse, od speljevanja do vožnje, je delovalo bolj suvereno.

Tudi to se vidi z vlaka, kurjenje biomase. FOTO: Borut Tavčar

Brez nepredvidenega postanka v Gradcu bi pot od Ljubljane do Dunaja trajala malce dlje kot sedem ur. V Slovenskih železnicah so napovedali, da bo ta pot trajala štiri ure in pol, a to šele 2050. Veliko bo treba narediti predvsem na naši strani meje.

Pred potjo nazaj, tokrat skozi Beljak, so me opozorili, da nimam rezervacije, pa sem plačal 3,50 evra še za to. Izkazalo se je, da je bil vlak poln, tako rekoč vsi sedeži pa rezervirani. Sprevodnikov ni bilo na spregled do zadnje postaje. Tu pa je nekaj ljudi zajel strah, vlak z Dunaja je zamujal, čeprav je dirjal tudi s 170 kilometri na uro, za Ljubljano pa naj bi odpeljal ob uri. Tako bi nekaj ljudi obtičalo v Beljaku. Vedel sem, da bo vse v redu, tiste tri potnike na vagon so počakali. In tu je bila hvaležnost našim železnicam.