Vsak dan, enkrat na teden, enkrat na tri dni

Umivanje las oziroma po ljudsko umivanje glave je bilo včasih zelo občutljivo vprašanje. Predvsem starejši so bili zaradi neznanega razloga prepričani, da si jih lahko umiješ samo enkrat na teden, kaj več pa škodi zdravju. Za porodnice je veljalo, da si najmanj tri tedne po porodu ne smejo umiti las. Poleg tega je krožila fama, da se lasje prej zmastijo, če jih večkrat umiješ. In smo se umivali enkrat tedensko. Praviloma ob nedeljah zvečer so družine zlezle v banjo ter si izdatno našamponirale glavo.

Meni pa so bili tako všeč ameriški filmi, v katerih se je glavna junakinja (ali junak) že v prvem kadru tuširala. Voda je pršela po vsem telesu in iz kopalnice je stopila vsa sveža, tudi s svežo frizuro. Kako da Američanom to ne škodi, sem se spraševala, medtem ko so bili okoli mene vsi prepričani, da morajo imeti mastne lase, ker je to pač »zdravo«.

Zato sem bila prijetno presenečena, ko je pred dnevi ameriški CNN objavil tako rekoč znanstveni članek Resnica o tem, kako pogosto si morate umivati ​​lase. In kaj pravi znanost? Da enotnega odgovora ni, vse je odvisno od več dejavnikov: vrste las, lasišča, starosti ...

Anthony Rossi, član Združenja ameriške akademije za dermatologijo, na splošno pove, da prepogosto umivanje lahko izsuši lase, medtem ko lahko kopičenje maščobe zaradi nezadostnega umivanja povzroči neprijeten vonj in luske. Rossi svetuje, naj si umivamo lase enkrat ali dvakrat na teden. Že tako suhe in krhke lase, kot so barvani, beljeni, skodrani, moramo umivati manjkrat. Če je lasišče zelo mastno, ga je treba umivati ​celo vsak dan. A tudi tu igra svojo vlogo starost. Med puberteto zaradi hormonov žleze lojnice izločajo več loja, zato imajo mladi bolj mastno lasišče, ko se staramo, je obratno. Toda Rossi je opozoril na krtačenje, česanje in masažo lasišča. In še na nekaj: da mnogi preprosto mislijo, da si morajo lase umiti ​​vsak dan, sicer se bodo zmastili. Skratka, ravno obratno, kot s(m)o nekoč mislili.