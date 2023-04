Vsak dež ima svoj čas

Sometimes It Snows in April je znana, lepa, a tudi otožna Princeova pesem iz osemdesetih let, ki govori, da včasih sneži v aprilu in da dobre stvari ne trajajo ter da ljubezen sploh ni prava, dokler ne mine.

April je – poleg butaric, zajcev, cvetlic, potic, velikonočnih jajc in »zatakmašnih« srajc – znan tudi po obilnem dežju in močnih sunkih vetra. Takšnih in drugačnih. Da se neustavljivo bliža prava pomlad, slutijo rože veliko prej kakor človek. Vsem muhastim vremenskim razmeram in padavinam na polno kljubujejo. Nikakor si skuštrani tulipani, kronice in potonike ne bodo dovolili, da bi jim kdo preprečil, jih zmočil ali odpihnil prevlado njihove sezonske nadočarljivosti.

Ameriška pop pevka Miley Cyrus v zadnji uspešnici Flowers prepeva, kako si lahko sama kupi cvetlice, kako gre lahko sama na ples, se ure in ure pogovarja sama s seboj, se drži za lastno roko, si govori stvari, ki jih ne razume, zapiše svoje ime v mivko ter si nalakira nohte v češnjevo rdečo, odtenek, ki se sklada s šopkom vrtnic, ki ji jih je pustil On …

Ujmi ne uideš, a vsak dež ima svoj odmerjeni čas in vemo, da tudi najhujše nevihte ne trajajo dolgo. Aprilska pomlad počasi končuje svoj osvajalski pohod. In ko smo ravno pri starih pregovorih, naj dodamo še, da je nova vreča nova sreča. Zagrabimo jo in se zaljubimo vanjo. Lahko jo pustimo tudi na dežju. Ali kot je v posthumno izdani knjigi Orgije zapisal ikonoklast slovenske poezije Tomaž Šalamun: Dež, dež, dež and Love. Lahko dodamo tudi: Naj sneži gola ljubezen. Ne nazadnje bo tudi Golico, kot vsako leto, pobelilo. Konec maja. Z nešteto belimi narcisami. Simbolom prebujenja. Zbudimo se!