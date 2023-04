Vsak korak se izplača

Skrb za zdravje in aktivno preživljanje prostega časa sta ob današnjem tempu, ki nam ga narekujejo službene obveznosti, skrb za družino in ostale zadolžitve, še kako pomembna. Nabiranje korakov in telesna aktivnost nasploh nista le naložba v naše zdravje in dobro počutje, temveč ste lahko s pomočjo programa SavaFit zdaj zanju tudi nagrajeni.

SavaFit je spodbuda

SavaFit je brezplačen program spodbud, s katerim so v Zavarovalnici Sava posegli v popolnoma novo dimenzijo preventive. Z njim vstopajo na področje prostočasnih aktivnosti, ki so vsem nam blizu in v veselje, in nas tako neposredno spodbujajo k večji skrbi za naše zdravje. Kako? S pomočjo moderne aplikacije, ki nagrajuje uporabnikove aktivnosti s točkami ugodnosti.

SavaFit je na voljo vsem

Programu spodbud SavaFit se lahko pridružite vsi, tudi če (še) niste zavarovani pri Zavarovalnici Sava. Vse, kar potrebujete, sta pametni telefon in mobilna aplikacija SavaFit, ki je na voljo v spletnih trgovinah App Store in Google Play Store.

Mobilna aplikacija SavaFit nagrajuje vaš aktivni življenjski slog. Foto: Arhiv Zavarovalnice Sava

Aktiven življenjski slog prinaša SavaFit ugodnosti

Program spodbud SavaFit vas spodbuja, da dosežete vsaj 10.000 korakov na dan in opravite različne izzive, s katerimi zbirate točke ugodnosti. Več aktivnosti torej pomeni tudi več ugodnosti!

In kam potem z zbranimi točkami? Unovčite jih lahko na različne načine: za popuste pri izbranih zavarovanjih, za ugodnosti pri skrbno izbranih SavaFit partnerjih ali pa jih podarite v dobrodelne namene.

V Zavarovalnici Sava izbirajo partnerje SavaFit ugodnosti izredno skrbno, vsebinsko primerno in nabor ves čas tudi dopolnjujejo. Med njimi so ponudniki sprostitvenih dejavnosti, trajnostnih izdelkov, zdrave prehrane, preventive in zdravja, rekreacije in športne opreme. Zagotovo najdete med njimi kaj zase tudi vi!

Da bo motivacije za gibanje (in s tem zdravja) še več, svetujemo, da pokukate med ugodnosti, si izberete, kako boste porabili svoje zbrane točke, in aktivno sledite temu cilju.

Pridružite se SavaFit dobrodelnemu projektu

Če ste zbrali dovolj nagradnih točk, pa se ne morete odločiti za eno izmed ugodnosti, je to priložnost, da s svojo telesno aktivnostjo pomagate drugim. Pridružite se dobrodelnemu projektu, v katerem bo Zavarovalnica Sava skupaj z Elanom osnovnošolce v prihodnji zimski sezoni razveselila s smučmi. Naj imajo vsi otroci možnost odkriti svoje talente!

Urška Ahac je novi obraz SavaFita

Ekipi SavaFit se je nedavno pridružila tudi ambasadorka programa Urška Ahac, ki vas bo popeljala skozi nove izzive in vadbene programe. Pridružite se ji in spoznajte ta čudoviti svet aktivnega načina življenja skozi njene bogate športne izkušnje, strokovno znanje kineziologije, nasvete s področja zdrave prehrane in predloge za preživljanje prostega časa v naravi. Prijetno, zanimivo in aktivno bo!

Ambasadorka programa SavaFit Urška Ahac med tekom, ki je le ena v vrsti njenih priljubljenih aktivnosti. Foto: Osebni Arhiv Urške Ahac

Z Urško na prvi skupen tek na Blejski grad

Pod okriljem SavaFita se bo Urška podala tudi na 1. Tek na Blejski grad, ki bo v soboto, 22. aprila 2023. Se ji želite pridružiti? S programom SavaFit lahko to storite 20-% ugodneje!

Vsi, ki ste se že včlanili v program spodbud SavaFit ali boste to še storili, lahko izkoristite 20-% popust ob prijavi. Do 19. 4. 2023 unovčite v aplikaciji SavaFit svojih 125 točk in pridobite promocijsko kodo, ki jo vpišite ob prijavi na tek.

Prvi tek na ikonični kulturni spomenik Bleda, Blejski grad, bo mešanica teka po urejeni poti in teka po stopnicah, zato verjamemo, da bo pogled z vrha še bolj čudovit.

S SavaFitom se lahko ugodneje udeležite Teka na Blejski grad. Foto: Arhiv Zavarovalnice Sava

(P)ostanite fit in ob tem uživajte!