Vsak nosi svoj nahrbtnik

Le dan, preden se je začel Tour de France, smo končali naš devetdnevni tour – Tour du Mont Blanc. Pot okoli najvišje gore v Alpah, ki je od pravega toura gotovo manj znana, da napora niti ne poskušam primerjati. Je pa še vedno med tako slikovitimi, da na njej srečaš mnogo pohodnikov, tudi z drugih celin. Okoli 170 kilometrov dolg treking, na katerem moraš premagati 10.000 višinskih metrov, poteka skozi tri države: Francijo, Italijo in Švico. Že nekaj mesecev, intenzivneje pa zadnja dva, je bilo veliko misli in priprav namenjenih prav njemu. Rifnik. Resevna. Vadba v Kocki. Vadba pri Alji. Trudila sem se – kolikor se je le dalo – biti pripravljena. Fizično. Mentalno.

Četudi se je zdelo, da so kondicijski treningi dovolj dobri, sem vedela, da šepam pri pripravi na težek nahrbtnik. Ko je bilo dan pred odhodom končno vse naloženo vanj, je tehtal 16 kilogramov. Že nekaj minut z njim na hrbtu se mi je zdelo preveč, nisem se hotela ukvarjati z mislijo, kako ga bo nositi vsak dan več ur in več kilometrov – na goro in v dolino. In četudi sem količino prtljage – šotor, spalna vreča, hrana, obleke in nujni higienski ter medicinski pripomočki – poskušala optimizirati, sem na koncu ugotovila, da potrebujem vse, kar sem stlačila vanj.

Prvih nekaj ur in dni se mi je zdelo, da me nahrbtnik potiska navzdol. Da mi bodo ramena odpadla. Počutila sem se kot šerpa. A kot na skoraj vse se človek navadi tudi na težek nahrbtnik. Ta je bil iz dneva v dan lažji, postal je nujno zlo, ki sčasoma sploh ni več oviralo našega koraka in tempa. Kondicije in motivacije je bilo na srečo ves čas dovolj. Tako kot radi rečemo, da vsak nosi s sabo svojo prtljago, smo jo tudi mi. In ko sem vsake toliko odložila nahrbtnik in naredila nekaj korakov brez njega, se mi je zdelo, da bi lahko poletela, vse tja do Mont Blanca, Bele gore. Kako osvobajajoče je odložiti nahrbtnik, odložiti skrbi. Dopustiti si dopust.