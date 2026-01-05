Vsakič novi začetki

Pred vsakimi šolskimi počitnicami na družbenih omrežjih beremo jezne komentarje staršev, koliko učenja šolarje in dijake čaka med prostimi dnevi, in vprašanja, ali so prazniki res namenjeni samo šolskemu delu. Ko se taisti zapisi pojavijo ponovno, veš, da bo počitnic kmalu konec. Če je verjeti jeznim staršem, so nekateri že danes pisali prve teste. Novo leto, novi začetki in novi testi.

Večina staršev otrokom polaga na srce, da je treba delati sproti. Otroci poslušajo eno in isto pred začetkom šolskega leta in spet isto pred začetkom koledarskega leta, ker se pač bliža konferenca in potem začetek zaključka šolskega leta. Ampak nalijmo si čistega vina ali vode, če so bili prazniki prepolni vsega. Otroci ne počnejo nič takega, česar ne bi počeli tudi mi. Spomnimo se tega danes, ko je novo leto staro komaj pet dni, pa smo novoletne zaobljube že četrti dan zapored prelomili. In potem premislimo, ali je test v šoli res taka drama. Ocena? Resno?

Medtem ko so se naši šolarji in dijaki med prazniki menda noro učili, res bi rada vedela, koliko takih je bilo v resnici, svet ni spal. Že prvi dnevi novega leta so pokazali, da si naši problemi ne zaslužijo tega imena. V prvih petih dneh leta 2026 smo poleg žal zimzelenih poročil o poškodovanih zaradi pirotehnike poslušali o mrtvih v požaru v Švici, o požaru in izgredih na Nizozemskem, potem so ZDA udarile v Venezueli. Veselemu pričakovanju novega leta so se pridružile negotovost, skrbi, jeza, žalost.

Vsako leto znova smo na začetku in prihodnost ni znana. Ko se bomo jezili zaradi otrokovih ocen, učiteljevih zahtev, ko bomo brali o nepravilnostih v zdravstvu, ko nas bo prej ali slej kakšen politik spravil na obrate, vdihnimo. Pogled čez planke pokaže, da to sploh niso težave. To je samo življenje, ki včasih postreže s pelinom. Naj ga bo čim manj ali pa se naučimo narediti pelinkovec. Srečno.