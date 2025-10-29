Vse domače, vse naše, vse slovensko

Ko smo pred dnevi brali sporočilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, da so v indijskih kumaricah odkrili paracetamol, torej zdravilo, ki ga vzamemo ob glavobolu, smo obnemeli. Ali ne jemo kislih kumaric iz Makedonije ali Bosne, ki jih potem pasterizirajo v Kamniku? Očitno ne, je odkimal kolega, »zadnjič sem grizljal lepo rdeče jabolko in šele pozneje na nalepki prebral, da je priletelo iz Južne Afrike. Pink lady.«

Že leta poslušamo, kako je trg preplavljen s kitajskim česnom, ki da je slabši, a cenejši. Ne vem – doma česna nimamo, nekateri so alergični nanj, spomnim pa se, da v Dalmaciji na vsakem ovinku prodajajo lepo spletene kite domačega česna, obešene na soncu. Pred kratkim sem bila v ženski družbi, kjer so gospe razpredale o »imenitnem grozdju iz Namibije«, ki ga menda dobavlja samo en trgovec. Čudno, sem pomislila, da o tem Šeruga še ni napisal niti besede. Razumem, da iz daljnih dežel kupujemo ananas, mango, avokado, banane – ti pač ne uspevajo v Savinjski dolini. Ne razumem pa, zakaj moramo po jabolka, hruške in paradižnik leteti čez pol sveta.

Zato sem si rekla: dovolj teoretiziranja, čas je za terensko delo. Prebrala sem namreč tezo agrarnega ekonomista, da je vse to posledica potrošniških pričakovanj, torej nas samih, da dobimo vse takoj in še poceni. Odšla sem k zelenjavarju na naši avtobusni postaji. Priden človek, dela vse dni, tudi takrat, ko so trgovine zaprte in mi doma na kavču. Z resnim izrazom, kot bi opravljala gospodarsko analizo, sem pregledala njegovo ponudbo. In glej ga zlomka – vse »domače«! Domača jabolka, domača solata, domač krompir, domač kostanj, kaki, ohrovt, čebula, celo domač česen. S pripisom slovensko, da ne bo prav nobene pomote. »Vse naše,« je ponosno rekel. Pokimala sem in plačala, ampak indijske kumarice so pustile sledi, da zdaj niti jabolkom ne verjamem več.