Vse vemo, volimo!

Življenje je postalo zelo kruto. Če se javno zavzemaš za človekove pravice, mir na svetu, reševanje sporov brez oboroženega nasilja, če si proti genocidu, ki ga Izrael izvaja nad Palestinci, te policija v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in ZDA pretepe in aretira. Razglasijo te za komunističnega levičarja, antisemita in še kaj. Če se zavzemaš za spoštovanje mednarodnega prava, če meniš, da vojni zločinci sodijo za zapahe in na sodišča, se ti bodo v političnih salonih cinično nasmehnili, češ, revše, ne veš, kako danes stojijo stvari na svetu.

Pozabite na demokracijo in spoštovanje osnovnih civilizacijskih vrednot, danes svetu vladajo sila, moč, grožnje, brezobzirnost, kričanje, egotripi posameznikov, pohlep, dobičkarstvo, zavajanje in laži. To spremljamo na globalnem odru z velikim prostakom v glavni vlogi, kmalu – hitreje, kot si lahko predstavljate – pa bo to pljusknilo tudi v deželico na sončni strani Alp. No, pljusknilo je že, spomnite se samo ne tako preveč oddaljene demontaže RTV Slovenija, izčrpavanja STA in Telekoma Slovenije, financiranja propagandne mašinerije slovenske politične stranke iz Madžarske, umazanega denarja iz BiH na računu te iste druščine, za finale pa še tuširanja protestnikov s solzivcem s pomočjo policijskega vodnega topa v središču glavnega mesta.

To je bila mala malica proti vsemu, kar se obeta. Protimigrantska histerija zblaznelih desničarjev je kamilica proti aktualnemu vzponu neofašizma in neonacizma. Vemo, kdo si najbolj želi izrednih razmer, sejanja strahu in negotovosti med državljani, kdo je častilec avtokratov, občudovalec zločinskega vodstva Izraela, kdo bi prvi slekel hlače, ko bodo prišli bogati kupci z nacionalističnimi interesi, in komu se najbolj zasvetijo oči, ko gre za nov trend – turbooboroževanje in z njim povezane posle. In seveda vemo, kdo najbolj ljubi pritlehne prijeme v večni predvolilni kampanji. Volimo!