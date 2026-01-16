Vsi smo bili ...

Sedanjost, sočasje, ko ga živimo, je najteže ulovljiv čas, eno teoretskih blažil je reklo carpe diem. S prihodnostjo in preteklostjo je drugače, lažje. Kot študent sem srečeval najrazličnejše modele in modelke in kajpak je bilo ugibanje, kaj bo kdo počel v življenju, enako možnosti, da letos na novoletnem lotu zadeneš bivališče v Kopru.

Pomnim izgubljenca v črnem, s klobukom, pa enako odetega frajerja, v isto ekipo je sodil moj tedanji zelo dober prijatelj. Družilo jih je, da so v ljubljeno Ljubljano prihajali v uk s severozahoda, predvsem pa, da so sčasoma vsi trije postali pisatelji – tako tedaj dojeti izgubljenec kot tudi frajer in osvajalec src ter moj prijatelj. A ko mi je frajer nekoč, v trenutkih nekoliko ošibljene prištevnosti, na vprašanje, kaj počne poleg študija in ljubljenja odvrnil, da piše roman, me je skoraj kap. Nisem mu verjel, on pa bi se verjetno že tedaj strinjal, da jaz ne bom prilezel dlje kot do obrobja, denimo novinarstva, bolje, tipkanja za časopis.

Kaj sem bil sam, z natupirano frizuro, uhani, namazanih oči? Alternativec, po pomoti navdušenec skupine The Cure?

Na faksu sem za hipec spoznal tudi vrstnika košakih, pardon, košatih las, na slavistiki, kmalu je izpuhtel, govorilo se je, da je šel v igralsko-režiserske sfere. Govorice so se z leti potrdile.

Zdaj pa slišim, da je spod njegove taktirke nastal dokumentarni izdelek sedme umetnosti, iz katerega bi morda izvedel, kdo je bil v tedanjih, mojih slepih časih panker. Upam, da ne bom šokiran. Kaj je bila vizualna legitimacija za ta tedaj elitni klub? Usnjene jakne, težki čeveljci, verige, sponke, agresija? Kaj sem bil sam, z natupirano frizuro, uhani, namazanih oči? Alternativec, po pomoti navdušenec skupine The Cure? Tole upodabljanje zgodovine za nazaj, kajpak edino možno, spomeničenje svojih generacij, se mi takole na prvo žogo zdi podobno mitujevstvu. Kako je že bilo?