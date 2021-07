Z ramo ob rami z Rogličem in Pogačarjem

Slovenci se radi in lahko pohvalimo, da smo narod športnikov in če kaj, smo že nekaj časa predvsem narod kolesarjev. Bicikliranje nas je obnorelo, in kdor se gre zares, je moral v nakup novega vrhunskega ali malce manj vrhunskega modela poleg denarcev vložiti tudi dobršno mero potrpljenja. Povpraševanje je pač večkrat preseglo ponudbo.



Tudi midva sva bila dolga leta neločljiva, pa čeprav sem kot otrok dolgo trmarila, da ne bom sedla na kolo. Potem pa nisem več znala brez njega, pomenil mi je popolno svobodo, prostost, ki jo lahko prinese le mladost. Njegova sem bila v poletnih večerih pa tudi zimskih popoldnevih, ko sem precej nejevoljna suvala v šprikle, med katerimi se je nabral sneg in me pustil v nemilosti. Bila sva si blizu, zato vem, da se da pedala poganjati tudi z nogo v mavcu, najbrž bi šlo tudi z obema. Zdaj kolo že kar predolgo čaka name in na to, da ga njegov nedavni uporabnik, ki je čisto slučajno tudi moj potomec, spet spravi v red. »Vse je stvar motivacije,« me izpod čela gleda prijateljica. Nepopustljiva je, zato po opravkih po ljubljanskih ulicah vedno odpedali, vame pa usmerja nenaklonjene poglede, ker ne sledim njenemu zgledu. Pri tem pozablja, da letalskih milj, ki jih je ona nabrala doslej, jaz najbrž ne bi zbrala ni do 120. leta starosti. A ji dam prav.



Očitno se tudi v športnem narodu pač najdejo gnila jabolka. Le malo (vase) se ozrem, in že se spomnim množice obljub, ki so se prelomile zaradi slabih pa tudi zaradi predobrih vremenskih napovedi. Naj si spet kaj obljubim?



Je pa dobro, da ima beseda virus lahko pozitiven prizvok in prav nič nimamo proti, če se kolesarski virus še naprej širi. Nenazadnje, le kaj boljšega si lahko zaželi amaterski kolesar, kot da ga motivirata Roglič in Pogačar. Dokler gonita onadva, goni tudi on. Potem se, premočen do gat, zvrne v fotelj, ugasne televizijo in zadovoljno reče: »Pa smo spet zmagali!« Pa še res je.

