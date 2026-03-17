Za nohte gre

A niso nohti nekaj imenitnega? Ta skrivnostna prosojna reč na koncu prstov, ki prinaša toliko veselja, a hkrati zahteva precej pozornosti. Ljudje imamo do njih različne odnose, nakateri jih skrbno negujejo, oblikujejo, barvajo in se z njimi postavljajo, drugi jih grizejo in pljuvajo po tleh, ko nihče ne gleda. Lahko jih uporabljamo kot orodje za zavijanje rahlih vijakov, napravo za stiskanje mozoljev, kot glavnik, praskalnik komarjevih pikov ali naravno trzalico za kitaro. Naj živijo nohti!

To pa ni vse, njihova vloga je lahko tudi drugačna. Radi nastopajo v grozljivkah, kjer so eden najbolj grafičnih načinov mučenja. Kdo pa nima izkušnje poškodbe nohta? Bodisi tiste drobne nemočne tablice na mezinčku na nogi, ki se rada zaletava ob robove zidov, ali pa kazalca, ki se med vsemi prsti najraje znade na napačnem kraju ob napačnem času. Skozi leta se ti naši zvesti sopotniki spreminjajo z nami. Najprej so pogosto polomljeni in nosijo, mislim, da je Pika Nogavička temu rekla, »žalne trakove«. Po domače pa pravimo, da imamo črno za nohti.

Z nastopom paritvenega odobja življenja postanjejo pomemben pokazatelj posameznikovega statusa in njegovega življenjskega sloga. Na Kitajskem so si imenitneži puščali dolge nohte kot znak, da ne delajo na polju. S starostjo pa se tudi nohti okrepijo in spremenijo barvo. Postanejo tudi malce nestrpni do nogavic, čevljev in copatov. Navadni ščipalci jim niso več kos, treba je poseči po fleksarci. Obstaja celo razširjeno a hkrati zmotno prepričanje, da po smrti še naprej rastejo.

Danes živimo v svetu umetnih nohtov, na katerih se svetlikajo bleščice in celo drobni draguljčki. Skozi njih ne moremo videti žalnih trakov. Čeprav so nohti leve in desne roke praviloma enakovredni, nas življenje uči, da ga pogosteje nasanakajo nohti tiste roke, ki ne drži kladiva. O srpu pa ob kakšni drugi priložnosti.