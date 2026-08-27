Zadar? Zadržan

Si predstavljate, da morate ihtavo hitro rezervirati apartma za dve osebi, zase in za naraščajnika, ki naj bi čez leta ne ponavljal vaših histerij? Zaradi dogodka, posvečenega njemu, vam pa je namenjena vloga prevoznika? Nič hujšega se ne obeta. No, ne vedel bi, kako se v strup pre'brača ... Našel sem super apartma v hrvaškem Zadru, moderna notranjost, res je, da se je pogled z balkona zdel z nekoliko višje lege. Ampak v štirih urah vožnje po dolenjsko-belokranjskih vijugah in lepi njihovi avtocesti proti Dalmaciji človek na morebitne tegobe pozabi. Ko sva prispela na cilj, se je pokazalo, zakaj je bil balkonski razgled visokosten. Ker je bil apartma v stolpnici, še lepše, stolpnici, odeti v zaščitne ponjave, enajstnadstropnici, ki jo, kot nam je povedala skoraj stoletna stanovalka, že ...