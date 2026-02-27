Zakaj si zlomila svoje lastno srce, Cathy?

Ne vem natanko, kdaj sem prvič vzela v roke literarno klasiko Viharni vrh britanske pisateljice Emily Brontë, se pa še dobro spomnim, kaj sem ob branju čutila do obeh glavnih junakov. Predvsem Heathcliff se mi je, neizkušeni in nevedni najstnici, smilil. Strto srce, v imenu katerega je storil svoji družini toliko hudega, mi je bilo dovolj, da sem opravičevala vsa njegova dejanja.

Potem so se zavrtela leta, v katerih sem hote ali nehote pridobila nekaj življenjskih izkušenj. O romanu sem spet začela razmišljati, ko je prišel v središče pozornosti svetovne javnosti zaradi filma, ki so ga posneli po tej zgodbi. Ekranizacija sicer ne sledi zvesto premisi, kakršno je zasnovala Emily Brontë.

Pred ogledom filma sem želela knjigo še enkrat prebrati. Ko sem na nočno omarico zadnjič položila izvod Viharnega vrha, star natanko toliko, kot sem sama, sem razmišljala, da je nekatere romane nujno treba znova vzeti v roke. Še posebej to velja za klasike. Ano Karenino sem prebrala najmanj trikrat in vsakič sem v Tolstojevi mojstrovini našla kak nov vidik, drug razlog za Anina dejanja – pa ne, da sem jo kdaj opravičevala.

Ko smo članice Bevkovega bralnega kluba za mesec marec izglasovale Viharni vrh, me je prešinila misel, da bo spet treba zagristi v star prevod in da mi bo rustikalni jezik delal preglavice. Zmotila sem se – prevod Rape Šuklje je še po vseh teh desetletjih briljanten, zgodba krasno teče in Cathy in Heathcliff z vsemi njunimi napakami, hrepenenji in strastmi ostajata med mojimi najljubšimi literarnimi junaki.

Razlika je le v tem, da, odrasla in pametnejša, na njuna dejanja gledam drugače, kot sem v najstniških letih. Me je pa tudi ob drugem branju boleče sunilo nekam globoko v telo Heathcliffovo vprašanje: »Zakaj si strla svoje lastno srce, Cathy?« Mislim, da danes – drugače kot pred desetletji, ko sem roman prvič držala v rokah – poznam odgovor.