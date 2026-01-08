Zakaj smo nori na sneg

Kot je včeraj s citiranjem filozofa Jureta Simonitija ugotavljal kolega, brez snega ne bi bilo filozofije subjekta oziroma ne bi mogli premišljevati o egu. A morda je na mestu tudi vprašanje, zakaj se ta ego običajno tako zelo (raz)veseli snega. Lani so temu vprašanju namenili članek tudi v znameniti reviji Time.

Zaslužni profesor psihologije na Univerzi v Dundeeju na Škotskem Trevor Harley, med drugim avtor knjige o psihologiji vremena (The Psychology of Weather), v kateri raziskuje človekov odnos z vremenom, sveže zapadli sneg opisuje kot eno najlepših stvari v življenju človeka, saj lahko tudi umazane ulice spremeni v nekaj čarobnega.

Ker se to v večini delov sveta dogaja redko, pogosto vzbuja nostalgične spomine: na snežne dni, otroško zabavo, praznike, bel božič. Misel na lepe čase pa nas osrečuje.

Terapevtka z Aljaske Karen Cunningham je v istem članku poudarila, da sneg aktivira vseh pet čutov; mogoče ga je čutiti, okušati, po njenem ima celo poseben vonj, zvok tišine, ki ga ustvarja kot izolator, še zlasti v hrupnih mestih, pa ima zdravilen učinek.

Že nekaj centimetrov snega naj bi absorbiralo do 60 odstotkov zvoka, zaradi česar se tudi velika metropola zdi mirnejša. Sneg odbija svetlobo, kar je pomembno zlasti v severnih krajih, ter prinaša obilo prijetnih dejavnosti od sankanja do pohoda s krpljami.

Kaj pa v sveže zapadlem snegu prepoznavajo povsem vzhičeni štirinožci? Pasji behaviorist Tilen Mlakar na vprašanje smeje se odgovarja, da se še ni poglobil v strokovno literaturo o tem, a bi rekel, da zanje pomeni predvsem veliko igro, ki spodbuja njihove nagone.

Večje veselje imajo bolj športne pasme, tiste, ki imajo rade gibanje. Če je kuža bolj občutljiv in ga vse (z)moti, ponavadi ni navdušen ne nad dežjem ne nad metanjem kep. Upamo si trditi, da je tako najbrž tudi z ljudmi.