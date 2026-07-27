Zakaj smo tu

Prišli smo do časa kaosa. Pol zahodnega sveta dobesedno gori, v Franciji je celo zmanjkalo ljudi za varovanje zadnje etape kolesarske dirke vseh dirk. V drugih delih sveta se vojne kar nadaljujejo, čeprav si kup ljudi, zlasti politikov, »zelo dejavno prizadeva za mir«. Zaupanje v informacije, prave naj bi prihajale le z ene strani, pa upada, zdi se, da živimo v času laži, manipulacij in norčevanja.

Kako bi si sicer lahko razložili snežno bele kamele, podarjanje hlevčkov in brezdomne oskrbnike? Ali oranžne veleume, ki grozijo, da bodo uničili tisočletne civilizacije, če si upajo udariti nazaj? In po tem, ko se umaknejo iz podnebne konvencije, zahtevajo še odškodnino za onesnaževanje od sosede?

Res so nas spremenili v potrošnike, zadovoljni smo z vsemi možnostmi, ki jih imamo. Če nismo, bodo pa že za prihodnje volitve uredili kakšne popuste. Ko to pišem, se na televiziji prikaže naslov filma, Gospodar kaosa. Res, komu vse to ustreza, kdo drži vrvice?

Ljudje se na tej Zemlji nismo razvili tako, da bi v nas laži vibrirale ubrano in mehko. Najbolje vibriramo ob iskrenosti, ljubezni in veselju. Ni ravno nenavadno, ne nazadnje smo sestavljeni iz elementov Zemlje, dihamo, pijemo in jemo Zemljo. Tudi ona nas diha, pije in se z nami nahrani, ko je čas za to. Že zaradi tega bi morali naš edini planet bolj spoštovati.

Še malo, pa nam bo ta svet razlagala umetna inteligenca. Ljudje smo vedno uporabljali orodja, da smo si olajšali delo, zlasti fizično. Razvijanje uma in kritičnega razmišljanja je bilo iz tega v večji meri izvzeto, z razlogom.

Čedalje več ljudi ob vsem tem spoznava, da se še najlažje najdejo, če se izgubijo. Najbolje v naravi. V gozdu, ob reki, morju, na hribu. V objemu ljubega sočloveka. V branju dobre knjige, kar je že svojevrsten upor. Takrat se vsa običajna rutina, določena z urami in minutami, kraji in opravki, lepo podre. Takrat vibriramo z resnico, ljubeznijo in veseljem, vibriramo z Zemljo.