Zamenjajte telefon

Zadnje znamenje, vsaj tako sem bil prepričan, da moram zamenjati več kot sedem let star telefon, je bilo obvestilo banke, da je treba aplikacijo mobilne banke posodobiti. Pravzaprav je bilo opozorilo, da nova aplikacija na »vaši napravi ne bo delovala«.

Po zguljenem ovitku in izgubljenem polnilcu bi morala to po vseh pravilih biti kaplja čez rob. Ker za vsa plačila po novem potrebujem telefon, imel pa sem nujno obveznost plačila položnice, sem se nasršen odpravil na banko. Prijazna gospodična je pogledala, preverila in mi ponovila, kar sem že vedel.

»Zamenjati bo treba telefon,« je sklenila. Že od začetka nezadovoljen s prisilnim prenosom poslovanja na telefon sem neprijazno odgovoril, da bom morda raje zamenjal kar banko. Gotovo ima katera rešitev tudi za tiste brez dovolj pametnih telefonov ali pa za ne več dovolj spretne uporabnike.

Kljub vsemu sem se odpravil še v trgovino s telefoni in podobnim. »Res kar star telefon, ni čudno, da aplikacija ne deluje,« je dejala še ena gospodična. Nov telefon bi stal slabih 30 evrov na mesec, a me niti ni zanimalo, koliko mesecev. Enkratni znesek bi bil skoraj 750 evrov. »Imamo težavo, vi niste skrbnik tega telefona,« je pristavila prodajalka.

Bila je sobota, kar pomeni čas za umiritev, do ponedeljka skrbnika nisem hotel obremenjevati. Rešitev mora obstajati, saj sem nabavil nov polnilnik in nov ovitek. Pa sem pobrskal malo po telefonu in po nekaj minutah našel čudežno besedo »posodobitve«, ki jih, nenavadno, ni omenila nobena gospodična. Stisnil sem, čakal kakih 20 minut, moj telefon je po tem postopku uravnaval android 6 namesto 5.

Nova mobilna banka se je naložila v nekaj sekundah, telefon je deloval celo hitreje. Takoj sem pomislil, koliko novih odpadkov sem prihranil planetu, kmalu nato pa še, kaj naj s temi 750 evri. A glede na cene v izložbah, ki so v enem letu, kaj šele v sedmih, izrazito poskočile, bo prihranek gotovo prav prišel.

To, da so zaščitne ovitke za več kot sedem let stare telefone prenehali delati že pred kakimi petimi leti, se je seveda pokazalo v tem, da se je »nov« ovitek takoj olupil. To je bilo po novem tudi znamenje, da ga lahko pobarvam po svoje.