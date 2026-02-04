  • Delo mediji d.o.o.
    Dobro jutro

    Zapreti oči in se prepustiti

    Pa vendarle, ni konca brez (novega) začetka. Začetki in konci so vedno drug drugemu za petami.
    Kot bi si v mislih vzeli majhen odmik ali krajši dopust. In za nekaj trenutkov odplavamo. Denimo v Rim. FOTO: Shutterstock
    Kot bi si v mislih vzeli majhen odmik ali krajši dopust. In za nekaj trenutkov odplavamo. Denimo v Rim. FOTO: Shutterstock
    Melita Meršol
    4. 2. 2026 | 05:00
    2:21
    V življenju se nam zgodi marsikaj, pogosto tudi stvari brez pojasnila, brez repa in glave, ki pa nas lahko res hudo vznemirijo. Takrat je najbrž najbolje, da prav nič ne razmišljamo, temveč preprosto zapremo oči in se prepustimo. Kot bi si v mislih vzeli majhen odmik ali krajši dopust. In za nekaj trenutkov odplavamo. Denimo v Rim. Takšen, kot ga v filmu Rimu z ljubeznijo prikaže Woody Allen, ki je bil obseden z eksistencialno tesnobo in v njem uporablja termin Ozymandias Melancholia (melanholija minljivosti). To je tisti občutek žalosti in potrtosti, ki pride, ko se zaveš, da ne glede na to, kako veličastno, mogočno in pomembno se nekaj zdi v nekem trenutku, bo s časom minilo …

    Pa vendarle, ni konca brez (novega) začetka. Začetki in konci so vedno drug drugemu za petami. Nikoli se nič ne konča, ne da bi se začelo nekaj drugega, ali začne, ne da bi se nekaj končalo. Trenutki obstanejo, kot bi lebdeli, podobe pa se vtisnejo v spomin in postanejo resničnejše od časa samega. Ostajajo. Vedno del nas.

    Na prelomu – letos čisto predolge, brezsončne – zime in pomladi je čas za predah. In kot je o počitku že zapisal jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič: Počitek je vedno lovljenje zareze v ritmu vsakdanjosti, lovljenje premora, drugačnosti, ki ti olajša pot naprej. Počitek je enako pomemben, kot so v pisanem jeziku pomembne vejice. Vejice so namreč kakor dopust. Lahko si še tako dopovedujemo, da ga ne potrebujemo, a brez njega težko gremo naprej.

    Skicirajmo, s pisanimi voščenkami, poskrbimo za (teatralen) preobrat. Ne nazadnje, za ovinkom je pomlad. Nekdo bo spet nekoga imel rad.

    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Zahod in Ukrajina potapljata rusko floto v senci

    Prihodki Rusije od nafte in plina bodo morda kmalu padli pod deset milijard dolarjev na mesec, kar bi močno prizadelo državne finance.
    The Economist 3. 2. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

    Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
    Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Murskosoboška knjižnica

    Za odvetnika 110 tisočakov javnega denarja

    Svet zavoda je potrdil triletni pogodbi z dvema odvetnikoma v vrednosti 90.000 evrov, zaposleni opozarjajo na nesorazmerne stroške in tožbe proti posameznikom.
    Andrej Bedek 2. 2. 2026 | 15:50
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Dobro jutroživljenjeRim

    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Če imate tri neplačane globe, boste ostali brez socialne pomoči

    Furs je na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane prekrškovne terjatve.
    4. 2. 2026 | 07:34
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić pred tekmo izvedel dobro novico, sledil je šov

    Los Angeles Lakers so pred koncem polčasa proti Brooklyn Nets vodili za 38 točk, na koncu so slavili s 125:109. Navijači so pričakali vrnitev Austina Reavesa.
    4. 2. 2026 | 07:20
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
