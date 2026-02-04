Zapreti oči in se prepustiti

V življenju se nam zgodi marsikaj, pogosto tudi stvari brez pojasnila, brez repa in glave, ki pa nas lahko res hudo vznemirijo. Takrat je najbrž najbolje, da prav nič ne razmišljamo, temveč preprosto zapremo oči in se prepustimo. Kot bi si v mislih vzeli majhen odmik ali krajši dopust. In za nekaj trenutkov odplavamo. Denimo v Rim. Takšen, kot ga v filmu Rimu z ljubeznijo prikaže Woody Allen, ki je bil obseden z eksistencialno tesnobo in v njem uporablja termin Ozymandias Melancholia (melanholija minljivosti). To je tisti občutek žalosti in potrtosti, ki pride, ko se zaveš, da ne glede na to, kako veličastno, mogočno in pomembno se nekaj zdi v nekem trenutku, bo s časom minilo …

Pa vendarle, ni konca brez (novega) začetka. Začetki in konci so vedno drug drugemu za petami. Nikoli se nič ne konča, ne da bi se začelo nekaj drugega, ali začne, ne da bi se nekaj končalo. Trenutki obstanejo, kot bi lebdeli, podobe pa se vtisnejo v spomin in postanejo resničnejše od časa samega. Ostajajo. Vedno del nas.

Na prelomu – letos čisto predolge, brezsončne – zime in pomladi je čas za predah. In kot je o počitku že zapisal jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič: Počitek je vedno lovljenje zareze v ritmu vsakdanjosti, lovljenje premora, drugačnosti, ki ti olajša pot naprej. Počitek je enako pomemben, kot so v pisanem jeziku pomembne vejice. Vejice so namreč kakor dopust. Lahko si še tako dopovedujemo, da ga ne potrebujemo, a brez njega težko gremo naprej.

Skicirajmo, s pisanimi voščenkami, poskrbimo za (teatralen) preobrat. Ne nazadnje, za ovinkom je pomlad. Nekdo bo spet nekoga imel rad.