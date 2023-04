Zdravilo za srce, za katero ne potrebujemo recepta

Najbrž ga ni med nami, ki ne bi poznal vsaj enega napotka, kako poskrbeti za dobro počutje in zdrav življenjski slog, ki človeka čim dlje drži stran od zdravnikov. Vsaj štiri bi znali našteti tudi sredi noči: treba se je (več) gibati, uživati uravnoteženo prehrano z malo maščob in sladkorja, pa več sadja in zelenjave, si privoščiti dovolj spanca in se izogibati stresu. Zveni preprosto, vsak zase pa ve, koliko mu to v resnici uspeva. Obstaja pa še en dejavnik, o katerem morda premalo govorimo. Naše družabno življenje. Naša prijateljstva.

Novinarka Lydia Denworth, ki za različne ugledne revije pokriva področje znanosti, je o moči in vplivu prijateljstva napisala knjigo, v kateri predstavlja različne znanstvene ugotovitve, med drugim to, kako socialna izolacija vpliva na človekov imunski sistem. Eden od pokazateljev so bele krvničke, ki se takrat, ko je človek osamljen, drugače obnašajo, posledica pa je oslabitev imunskega sistema. Znanstveniki že nekaj časa ugotavljajo, kakšne prednosti prinaša tesna povezanost med ljudmi, pa naj bo to v družini ali med prijatelji. Ljudje, ki so v svojem življenju ustvarili predane povezave, živijo dlje in bolj srečno. Dobri odnosi zmanjšujejo tudi tveganje za visok krvni tlak, ta pa je krivec za bolezni srca in ožilja, ki so, saj vemo, glavni vzrok smrti v razvitem svetu.

Raziskave, ki so jih nevroznanstveniki opravili z magnetno resonanco, kažejo, da se naši možgani odzivajo drugače, ko smo v stiku s prijatelji. Aktivirajo se tisti predeli, ki nam omogočajo, da se vživimo v druge in jih bolje razumemo. Poleg tega se povečajo aktivnosti v delu možganov, ki je odgovoren za nagrajevanje in s tem človekovo dobro počutje. Vloga prijateljev se spreminja skozi življenjska obdobja, a srečni so tisti, ki vedo, na koga se lahko vedno zanesejo. In še nekaj: za to zdravilo za naše srce ne potrebujemo nobenega zdravniškega recepta.