Ženska in ptica

V senci borovcev, ob ovalnem pultu mojega najljubšega bara na otoku, je stala zanimiva visoka ženska z mogočnim oblakom kodrastih las. Njene podlahti se je oprijemala vrana. Nekaj mitološkega je bilo v tem prizoru. Mirno je klepetala z moškim in svojo najstniško hčerjo, pila kavo, se smejala, vrana je vmes zaprhutala, kljuvala njene uhane, zdelo se je, da je ptica del ženske, njen podaljšek.

Nisem si mogla kaj, da je ne bi nagovorila. Ime ji je Iva Šulović, je akademska slikarka, vrano je našla ranjeno, očitno je priletela ob vetrobransko steklo. Ni kazalo, da se bo izvlekla. S hčerjo Mašo sta jo dolgo negovali in hranili.

Na podoben način sta rešili ranjenega čuka, lastovico, netopirja, še eno vrano, pred tem pa galeba brez peruti. Saj ste kot Frančišek Asiški, sem se nasmehnila. Skoraj, je rekla Iva. Res je nenavadno, da tako pogosto naletiva na ranjeno žival. Toliko sva se naučili od ptic, je rekla. Poslušala sem neverjetne zgodbe o posebni navezi človeka in živali, medtem ko je vrana nežno kljuvala gumb na njeni črni srajci.

V starem Egiptu so verjeli, da živali edine poznajo jezik bogov. Egipčanski bogovi imajo večinoma človeško telo in živalsko glavo. Živali v starem svetu niso bile le plenilci in plen – bile so tudi mit, učiteljice, prijateljice, vodnice, svečenice, piše Irena Štaudohar v knjigi Globoko v gozdu. S pomočjo njihovega bivanja in znanja si je nekoč človek razlagal nastanek vsega.

Vrane imajo neverjeten spomin, je rekla Iva. Zapomnijo si, kdo je dober do njih. Bojim se, da se bomo spet preveč navezale in ne bo hotela odleteti. Zdaj se skupaj učimo leteti, je ponosno pristavila njena hči in za hip prevzela vrano, da si je mama podrgnila razbolelo zapestje, na katero je ptica s kremplji zarisala rdeča znamenja.

Že zdaj ji je hudo, ker ve, da se bosta morali posloviti. Ljubezen je tudi to, da znaš izpustiti, da dovoliš, da razširi krila.