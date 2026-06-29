Ženske in nogomet

Pred nekaj leti sem obiskala muzej letalstva v Beogradu. Bila sem ena od bolj radovednih turistk, saj sem tamkajšnjemu vodiču med ogledovanjem letal in drugih predmetov zastavila cel kup vprašanj. Toliko, da me je na koncu prijazno vprašal, od kod »punci iz Slovenije« takšna radovednost za »tipično moško področje«. Ne vem več, kaj sem mu odgovorila, mi je pa spomin na ta dogodek osvežila objava na facebooku, povezana z nogometom.

Menda se je pri sosedih Hrvatih prvič v zgodovini pripetilo, da sta v studiu njihove nacionalne televizije nogometno tekmo komentirali – usedite se, lepo prosim – ženski. Za nameček je šlo še za tekmo svetovnega prvenstva. »Kavč selektorji« so bili zgroženi in hiteli pisariti, da je to konec sveta, da je šlo vse v (nalašč sem izpustila vulgarni izraz za moški spolni organ) in da na televiziji očitno ne vedo, za kaj so ženske na svetu. Za kuhanje, pomivanje posode, pranje perila, služenje možu in rojevanje otrok? Najbrž.

Na vse skupaj se je čudovito ironično na družbenem omrežju odzvala neimenovana avtorica in zapisala, da je stvar še precej hujša. Ena od komentatork da je namreč nekdanja nogometašica in doktorica znanosti ter profesorica na fakulteti za kineziologijo, druga prav tako nekdanja športnica ter magistrica novinarstva, specializirana za športno področje. Baje so nogometni strokovnjaki (pravi, ne tisti, ki spremljajo bojda najbolj pomembno obstransko stvar na svetu v fotelju s čipsom in pivom v rokah) zatrdili, da sta bili komentatorki vzoren primer strokovne podkovanosti in da sta ponudili gledalcem precizno analizo dogajanja na zelenici. In kar je najhujše od vsega, je dodala uporabnica facebooka, niti enkrat nista izustili, da so »nogometaši pustili srce na igrišču«! Kaj sploh še ostane velikim?