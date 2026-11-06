Živimo v mehurčkih

Skoraj neverjetno je, kako se čedalje manj slišimo in razumemo med sabo. Sploh pred volitvami pospešeno krožijo »resnice« za eno, drugo ali tretjo stran. Algoritmi pa te »resnice« na vseh omrežjih še okrepijo. Vsak namreč dobi servirano le tisto, o čemer so ga nekoč prepričali. V ZDA se večina kot hudič križa boji komunizma in tudi socializma, zanje to pomeni omejevanje svobode in državni nadzor. In nastavke za to ekspresno hitro obsodijo. Kot na primer mestno trgovino z nižjimi cenami za socialno šibkejše ali vse evropske politike. Ko jih kdo vpraša za definicijo socializma ali komunizma, pa obmolknejo. Nekateri, tudi pri nas, so prepričani, da lahko s sončnimi elektrarnami poganjamo vse, gospodinjstva, industrijo, ogrevanje in promet. Nikakor nočejo slišati, da bi naložba v baterije, ki ...