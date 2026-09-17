Zlata vredni ljudje

Kako zelo dragoceni so ljudje, ki imajo radi svoje delo. In kako pogosto se tega zavemo šele, ko jih ni več.
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Šofer je vso pot kramljal in se šalil z ljudmi, ki so prihajali, in začuda med nami ni bilo nobenega mrkega obraza več, vsi smo čakali na naslednji dovtip. FOTO: Blaž Samec
Po službi sem morala še v knjigarno po knjigo za hčerko. Nisem se mogla zadržati, z menoj je šla tudi prva prevedena kriminalka Švedinje, ki v domovini podira prodajne rekorde. Tolažim se, da nakup ni bil zgrešena poteza, brale jo bomo mama, hči in jaz, pravzaprav je bil izjemna investicija.
Potem sem pred pošto celo večnost čakala na avtobus, ko je prišel, pa je bil nabito poln. Resno sem razmišljala, kaj bi z arogantnim mulcem, ki je sosednji sedež rezerviral za svoj nahrbtnik, ko ga je čisto k šipi stisnila okroglolična starejša gospa. Karma zna biti učinkovita, sem zadovoljno pomislila.
»Gospodje, se boste pa ja pomaknili malce naprej in spustili v avtobus še vse te simpatične dame,« je bilo na Bavarskem dvoru slišati vesel glas iz ospredja avtobusa. Potniki so, muzajoč se, ...
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