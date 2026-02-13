Zlato in objem

Spodbud za nakupovanje ne manjka, nova prihaja z valentinovim in pustom, celo na isti dan. Psihologija je že davno postala del ekonomije, pravi pa, da se odločamo na dva načina. Prvi je instinktiven in čustven, na tega merijo velike sijoče predstavitve in popusti, tudi če gre za spust cen po prejšnjem dvigu. Drugi način je bolj racionalen in tudi bolj počasen.

Večinoma se obnašamo neracionalno. Dejstvo je, da je 8000-krat večja verjetnost, da bomo umrli zaradi pika komarja, kot zaradi ugriza morskega psa, in da je 4000-krat bolj verjetno, da bomo umrli v prometni nesreči v avtomobilu kot v nesreči letala. Kljub temu se večina ljudi bolj boji morskih psov kot komarjev in letal bolj kot avtomobilov.

Poleg tega igramo igre na srečo in ne varčujemo dovolj za starost. Spletni trgovci pa nas premamijo z »življenjskimi ponudbami«. Če imamo srečo, tako kupimo le še eno stvar, ki je ne potrebujemo, če te sreče nimamo, nam lahko ukradejo vsa gesla in številke, zraven pa še vse prihodke. Naše spletne osebe ostajajo budne še dlje v noč, kar je težava za jutranjega zaposlenega.

Racionalno bi premislili, kaj potrebujemo. V dneh, ki so pred nami, je to odvisno od ljudi, ki jih obdarujemo. Šopki so verjetno cenejši v cvetličarni kot ob dostavi na dom. Tu racionalen razmislek odloča o tem, ali je razlika v ceni dostave večja ali manjša od ocene tveganja, da bomo šopek ob prenosu kako poškodovali.

A želje so seveda večje. Ob tem se je dobro spomniti mitološke zgodbe o kralju Midasu, ki si je zaželel, da vse, česar se dotakne, postane zlato. Na začetku je bil navdušen, vse, česar se je dotikal, je v resnici postalo zlato. Kmalu pa je ugotovil, da tak pohlep le ni tako zelo dober. Tudi hrana se je namreč spremenila v zlato, dotolklo pa ga je, ker ni mogel objeti svoje hčere.

To je največje bogastvo. Imeti ljudi, ki jih imaš rad. Vsi smo narejeni iz te zemlje in vsi smo njen del. Objem je včasih več vreden kot zlato okrasje.