  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Zlomil bi me hrup

    Nič čudnega, da srečneži, ki jim uspe najti redke oaze (poletnega) miru, lokacije teh čuvajo kot punčico svojega očesa.
    Prizor iz celjskih zaporov. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Prizor iz celjskih zaporov. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Anja Intihar
    20. 8. 2025 | 05:00
    2:35
    A+A-

    Zgodba Simona Dome je bila ena tistih, o katerih smo se pogovarjali še dolgo po njegovem gostovanju pri Mihi Šaleharju. Po predvajanju podkasta skorajda ni bilo medija, ki ne bi pisal o »norem« Slovencu, ki je šel skozi pekel. Življenjske preizkušnje – odločitev, da bo postal kokainska mula, in posledično leta, preživeta v venezuelskem zaporu –, skozi katere je bil primoran iti, bi zlomile marsikoga, pa se ob branju Domove biografije zazdi, da so njega kvečjemu naredile močnejšega.

    image_alt
    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Danes, kot je razumeti iz zapisov, ve, kaj si želi od življenja in predvsem, česa noče. Med branjem knjige Gringo loco sem razmišljala, kaj bi me zlomilo v zaporu, v kakršnem je bil nekaj let zaprt danes 47-letnik. Nasilje? Zagotovo. Odsotnost trohice možnosti, da bi bila vsaj za nekaj minut sama? Zelo verjetno.

    Če čisto nič drugega, bi me zlomil nenehni hrup. Simon Doma v knjigi opisuje, kako so v zloglasnem venezuelskem zaporu Los Teques, ki so ga vodili kriminalni klani in v katerem je zaradi tihotapljenja kokaina presedel dve leti, štiriindvajset ur na dan po zvočnikih glasno vrteli salso.

    Glasba ni potihnila niti ponoči. Tudi sicer je bil v prenatrpanem zaporu hrup nekaj vsakdanjega – kriki žrtev nasilja, vpitje, glasni pogovori. Ni si težko predstavljati skorajda filmskih prizorov, ki jim je bil priča. Pred kratkim sva se – po branju knjige oziroma poslušanju podkasta – s kolegico menili o tem, ali bi preživeli kaj podobnega, in se poenotili, da se človek najbrž vsega navadi; tudi hrupa in dejstva, da nikjer ne moreš biti sam. Vedno pogosteje se zalotim, da na trenutke, ko je vsega preveč – dela, problemov, potovanj, ljudi – zahrepenim po samoti, čeprav le nekajurni.

    Nič čudnega, da srečneži, ki jim uspe najti redke rajske oaze (poletnega) miru, kjer človek sliši samo škržate, po nekaj dneh pa še tistih ne več, lokacije teh čuvajo kot punčico svojega očesa.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Simon Doma

    Simon Doma: Naša tolpa ni sprejemala gejev, slabih policajev in posiljevalcev

    Slovenec, ki je postal del venezuelske zaporniške tolpe in preživel
    2. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Kultura  |  Knjiga
    Škrabčeva knjižnica

    Knjižnica je srce vsakega samostana

    Frančiškani so od nekdaj cenili znanje in skrbeli za knjižno dediščino. Na Kostanjevici v Novi Gorici so ponosni na 33 dragocenih inkunabul.
    Anja Intihar 15. 11. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Odprta kuhinja za dušo

    Po obisku letošnjega knjižnega sejma bo duša spet lep čas napolnjena.
    Anja Intihar 16. 11. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Norveška

    Sin princese obtožen štirih posilstev

    Sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s posilstvi. Grozi mu zapor, zaradi česar dvor preživlja težke čase.
    18. 8. 2025 | 16:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Dobro jutrogringo locoSimon Domaaleš čarknjiga

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v Ruandi

    Vsak dan manj tekmecev Pogačarja, odpadel še eden največjih

    Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je sporočil, da ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Ruandi, enako tudi Wout van Aert.
    Nejc Grilc 20. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Notranjost Istre

    Istra po ovinkastih cestah brez morja in brez gneče

    Še pred desetletji so tja zatavali redki zablodeli turisti, zdaj se postavlja ob bok opevanim pokrajinam, kot so Toskana, Provansa, Šampanja ali Južna Tirolska.
    Simona Bandur 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Dediščina je kritična infrastruktura

    Izjemno skrb vzbujajoče je, da se sploh ne pogovarjamo o tem, kaj pomeni zagotavljanje nacionalne in z njo povezane globalne varnosti.
    Miloš Kosec 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Praznik idrijskih žlikrofov

    Dan, posvečen eni sami kulinarični specialiteti

    Žlikrofi so ročno izdelani, torej je vsak unikaten. Ponudniki bodo omake obogatili s slovenskimi zaščitenimi sestavinami.
    Anja Intihar 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    O izraelski uzurpaciji antisemitizma

    »Antisemiti« so v očeh izraelskih oblasti postali domala vsi kritiki Netanjahujeve vlade, najbrž je v njihovih očeh antisemitska tudi slovenska diplomacija.
    20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Dediščina je kritična infrastruktura

    Izjemno skrb vzbujajoče je, da se sploh ne pogovarjamo o tem, kaj pomeni zagotavljanje nacionalne in z njo povezane globalne varnosti.
    Miloš Kosec 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Praznik idrijskih žlikrofov

    Dan, posvečen eni sami kulinarični specialiteti

    Žlikrofi so ročno izdelani, torej je vsak unikaten. Ponudniki bodo omake obogatili s slovenskimi zaščitenimi sestavinami.
    Anja Intihar 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    O izraelski uzurpaciji antisemitizma

    »Antisemiti« so v očeh izraelskih oblasti postali domala vsi kritiki Netanjahujeve vlade, najbrž je v njihovih očeh antisemitska tudi slovenska diplomacija.
    20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo