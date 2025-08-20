Zlomil bi me hrup

Zgodba Simona Dome je bila ena tistih, o katerih smo se pogovarjali še dolgo po njegovem gostovanju pri Mihi Šaleharju. Po predvajanju podkasta skorajda ni bilo medija, ki ne bi pisal o »norem« Slovencu, ki je šel skozi pekel. Življenjske preizkušnje – odločitev, da bo postal kokainska mula, in posledično leta, preživeta v venezuelskem zaporu –, skozi katere je bil primoran iti, bi zlomile marsikoga, pa se ob branju Domove biografije zazdi, da so njega kvečjemu naredile močnejšega.

Danes, kot je razumeti iz zapisov, ve, kaj si želi od življenja in predvsem, česa noče. Med branjem knjige Gringo loco sem razmišljala, kaj bi me zlomilo v zaporu, v kakršnem je bil nekaj let zaprt danes 47-letnik. Nasilje? Zagotovo. Odsotnost trohice možnosti, da bi bila vsaj za nekaj minut sama? Zelo verjetno.

Če čisto nič drugega, bi me zlomil nenehni hrup. Simon Doma v knjigi opisuje, kako so v zloglasnem venezuelskem zaporu Los Teques, ki so ga vodili kriminalni klani in v katerem je zaradi tihotapljenja kokaina presedel dve leti, štiriindvajset ur na dan po zvočnikih glasno vrteli salso.

Glasba ni potihnila niti ponoči. Tudi sicer je bil v prenatrpanem zaporu hrup nekaj vsakdanjega – kriki žrtev nasilja, vpitje, glasni pogovori. Ni si težko predstavljati skorajda filmskih prizorov, ki jim je bil priča. Pred kratkim sva se – po branju knjige oziroma poslušanju podkasta – s kolegico menili o tem, ali bi preživeli kaj podobnega, in se poenotili, da se človek najbrž vsega navadi; tudi hrupa in dejstva, da nikjer ne moreš biti sam. Vedno pogosteje se zalotim, da na trenutke, ko je vsega preveč – dela, problemov, potovanj, ljudi – zahrepenim po samoti, čeprav le nekajurni.

Nič čudnega, da srečneži, ki jim uspe najti redke rajske oaze (poletnega) miru, kjer človek sliši samo škržate, po nekaj dneh pa še tistih ne več, lokacije teh čuvajo kot punčico svojega očesa.