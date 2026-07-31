Županov skok v zapor

V sredo zvečer so v Veli Luki na otoku Korčula hrvaški organi aretirali podjetnika, nekdanjega župana Splita in predsednika Hrvaške državljanske stranke (HGS) Željka Keruma. Prijeli so ga med koncertom v spomin na pokojnega pevca Oliverja Dragojevića. Zadevo obravnava hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), aretacija pa je povezana z njegovo gostilno Pršut v kraju Kaštel Štafilić, ki jo je Kerum zgradil na črno na kmetijskem zemljišču, sporna pa naj bi bila tudi legalizacija tega objekta.

Nekdanji trgovski mogotec je znan med drugim po veliki zbirki božjastno dragih avtomobilov. Prav tako, če ne še bolj, pa je znan po »pronicljivih« izjavah, ki niso laskav odraz inteligence nekdanjega župana drugega največjega mesta na Hrvaškem.

Čeprav ne skriva ljubezni do sodobnih čudes avtomobilske tehnike, je na vprašanje, kaj najraje posluša med vožnjo, odgovoril, da tisto, kar predvajajo po radiu, ker postaje ne zna zamenjati. Ko želi zamenjati postajo, pač zamenja avto.

»Hitro sem vozil z razlogom – svojim lastnim razlogom. Če bi potegnil vzporednico: avtomobil, ki ga vozim, je pri hitrosti 195 km/h varnejši kot kateri drug avtomobil pri 70 km/h. Ko vozim – če sem že vozil tako hitro ... no, ne vozim hitro zato, da bi ogrožal promet; vozim hitro, ker v tem uživam – vozim v športnem slogu. To pomeni, da med vožnjo ne pijem in ne jem, da bi lahko dobro – oziroma varno – vozil.«

Z natanko temi besedami je novinarjem leta 2007 »pojasnil«, zakaj je vozil 195 kilometrov na uro pri omejitvi 130.

Pred leti je razburil z izjavo, da za zeta nikoli ne bi sprejel Srba. A njegove volivce je to prizadelo manj kot njegov odgovor na pritožbe nad zanič cestami: »Predstavljajte si, kako je meni, ko vozim ferrarija čez te luknje – meni je veliko huje kot vam.« Legendi med hrvaškimi politiki lahko ob tej priložnosti želim le, da mu vsaj v zaporu ne bi bilo huje kot običajnemu ljudstvu.